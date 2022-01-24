«Даже любовника не спрятать». Жительница Нижнего Тагила показала в соцсетях миниатюрный балкон своей квартиры

В социальных сетях появилось видео, где жительница Нижнего Тагила показывает миниатюрный балкон своей квартиры в одном из домов на ГГМ. Своим подписчикам тагильчанка предлагает оценить размеры пристройки.

«Вы только посмотрите, одна нога с трудом влазит», — рассказывает автор видео.

Пользователей интернета рассмешил крохотный балкон нового дома. В комментариях под видео они посочувствовали хозяйке квартиры.

«Даже любовника не спрятать, максимум бутылку водки охладить», — пишет пользователь под ником Metis.

«Она его ещё и сайдингом обшила», — возмущается подписчик Full_HD.

«Какие квартиры, такие и балконы. Бизнес, ничего личного», — считает Юрий Прошин.

«О, это же знаменитые тагильские балконы», — пишет Артём.

Отметим, трёхэтажный дом по адресу улица Лисогорская, 47 был построен в 2018 году ООО «Танке» по заказу правительства Свердловской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Подобные балконы называются французскими. Этoт вид был pacпpocтpaнён вo фpaнцузcкиx гopoдax (oтcюдa и нaзвaниe), гдe cтpoитeльнoe зaкoнoдaтeльcтвo нe пoзвoлялo oбычным бaлкoнaм вмecтитьcя в узкиe улoчки. Балконы такого типа в нашей стране только набирают популярность, поэтому пока являются необычным и даже оригинальным архитектурным решением.