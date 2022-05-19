«Даю вам 20 дней». Министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области поставил ультиматум строителям моста на улице Циолковского в Нижнем Тагиле

Накануне министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков посетил строительную площадку моста на улице Циолковского. По мнению чиновника, подрядчик «Уралстроймонтаж» существенно отстаёт от графика, поэтому появились риски невыполнения взятых обязательств в установленные сроки. Министр уточнил, что инфляция и неточности в проекте могли повлиять на темпы работы, но несущественно.

«Я вижу, что на этом объекте практически отсутствует техника. Она работает не семь дней в неделю в три смены, а как-то эпизодически появляется. Я проезжал и неофициально: техники на дороге нет. Подрядчик должен нарастить здесь количество техники и людей. С учётом отставания уже должно быть троекратное ускорение, — отметил министр Василий Старков. — До Дня города осталось два с лишним месяца, но объект находится в малой степени готовности, поэтому принято решение дать подрядной организации испытательный срок 20 дней, чтобы строители смогли войти в график».

Для контроля процесса еженедельно на объекте будут проводиться штабы с участием представителей министерства транспорта и дорожного хозяйства. Если строители не уложатся в график, то, по словам министра, его ведомство будет рекомендовать тагильским властям расторгнуть контракт с компанией «Уралстроймонтаж».

Замглавы администрации города по городскому хозяйству и строительству Егор Копысов отметил, что объект, находящийся на капитальном ремонте с прошлого года, должен быть запущен в эксплуатацию 1 июля 2022 года.