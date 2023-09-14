«Дай в долг на пару часов». Двое тагильчан перевели деньги мошенникам, получив в мессенджере сообщения со взломанных аккаунтов своих знакомых

Сразу двое жителей Нижнего Тагила перевели деньги мошенникам, получив в мессенджере сообщения со взломанных аккаунтов своих знакомых. Накануне, 13 сентября, обманутые граждане обратились в полицию, сообщили АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское».

Так, 56-летний работник частного предприятия перевёл «своему другу» 50 тысяч рублей. Мужчина отреагировал на сообщение в мессенджере с просьбой «дать в долг на пару часов». После этого ему сбросили номер карты в определённом банке, на которую он совершил перевод. Мужчину не смутило, что деньги переводятся некой Оксане. Собеседник подтвердил, что деньги пришли. Вскоре поступило повторное сообщение с аналогичной просьбой. На этот раз тагильчанин решил связаться с другом, аккаунт которого оказался взломан.

Такая же ситуация произошла с 41-летней сотрудницей детского сада, она «дала в долг» 21 тысячу рублей. Только переведя деньги на незнакомый номер, женщина позвонила приятельнице и поняла, что была обманута.

Как рассказали в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», с начала года более 40 тагильчан обратились с заявлением в полицию с подобными историями.

Напоминаем, что в целях профилактики МУ МВД России проводит регулярные рейды в Нижнем Тагиле, во время которых сотрудники полиции объясняют, как не попасться на уловки мошенников, рекомендуя ограничить доступ неизвестных лиц к своим персональным данным. Сообщения якобы от знакомых с просьбой перевести деньги должны насторожить. Всегда прежде, чем осуществлять какие-либо переводы, нужно обязательно связаться с человеком, от чьего имени поступило сообщение.