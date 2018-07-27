Данные Google Docs опять попали в выдачу «Яндекса»

Данные Google Docs вновь оказались в поисковой выдаче «Яндекса», пишет РБК. В частности, в расширенном поиске доступны гугл-документы пользователей по запросам «график» и «зарплата».

Ранее, в начале июля, администраторы паблика MDК на своей странице в Twiitter сообщили, что документы, которые хранятся в Google Docs, индексируются «Яндексом», после чего многие пользователи соцсетей обратили внимание на этот факт и обратились с жалобами в техподдержку «Яндекса». Представитель компании тогда сообщил, что поиск индексирует лишь те интернет-страницы, которые не защищены логином и паролем. По его словам, в выдачу также не попадают те документы, индексация которых запрещена администратором сайта в файле robots.txt, даже в тех случаях, когда они находятся в открытой части интернета. После этого случая «Яндекс» на некоторое время закрывал доступ к поиску по документам Google.

В компании Google также обратили внимание на то, что пользователи самостоятельно устанавливают уровень доступа к документам, которые хранят в Google Docs.

«Сервис "Google Документы" является высокозащищённым инструментом для совместной работы, и он работает корректно», — подчеркнули в компании.

Group IB рекомендовала всем пользователям сервисов Google Docs и Google Drive защищать паролем документы, которые они выкладывают в облачные хранилища.