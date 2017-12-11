Daewoo Matiz и Mitsubishi Lancer перевернулись на трассе под Нижним Тагилом

За минувшие выходные на дорогах Нижнего Тагила и пригорода произошло два ДТП с пострадавшими. Как сообщает отдел пропаганды ГИБДД, утром в субботу на трассе Нижняя Салда — Нижний Тагил 40-летняя женщина на Daewoo Matiz допустила съезд с проезжей части с последующим опрокидыванием автомобиля. В результате ДТП пострадала 38-летняя пассажирка малолитражки.
Днём ранее аналогичная авария произошла на 242-м километре Серовского тракта. 24-летний водитель Mitsubishi Lancer выбрал неверную скорость и проигнорировал дорожные условия, не справился с управлением и вылетел в кювет. Водитель и пассажир с травмами различной степени тяжести были госпитализированы в Демидовскую ЦГБ.
В пресс-службе Рссгвардии добавили, что выбраться из икарёженного автомобиля пострадавшим помогли сотрудники ОМОН и сотрудники военного клинического госпиталя, которые проезжали мимо.
«Росгвардейцы вызвали сотрудников ДПС ГИБДД и бригаду скорой медицинской помощи из г. Нижнего Тагила, спустились с носилками к перевернувшемуся автомобилю, в котором находились три человека - две девушки на пассажирском сиденье и молодой человек – водитель. Девушки отделались ушибами, а вот водитель серьезно пострадал. Военнослужащие и бойцы ОМОНа достали людей из искореженной машины, на носилках перенесли пострадавшего молодого человека в служебный реанемобиль, где оказали ему доврачебную помощь, после чего передали его работникам скорой медицинской помощи», - пояснили в ведостве.