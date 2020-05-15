«Дача — это спасение от дурных мыслей, безысходности и паники». Жители Нижнего Тагила рассказали о самоизоляции за городом

Эта весна ставит рекорды по спросу на покупку и аренду дачных участков. По данным Центрального информационного агентства недвижимости, в марте — апреле в Свердловской области в два раза вырос спрос на аренду загородной недвижимости по сравнению с предыдущим годом. Уральцы предпочитают пережить карантин вдали от города, общественного транспорта и штрафов за нарушения самоизоляции. Журналист АН «Между строк» Екатерина Баранова поговорила с пятью тагильскими семьями, которые самоизолировались в деревнях и на дачах, о плюсах загородной жизни и счастье гулять босиком по траве и дышать чистым воздухом.

Тагильчанка Ульяна «эвакуировала» детей в деревню Реши за Новоасбестом к бабушке и дедушке, как только в школе началась дистанционка. Когда стало понятно, что самоизоляция затянется больше, чем на пару недель, Ульяна с супругом тоже решили перебраться за город.

«Мы почти месяц живём в доме моих бабушки и дедушки. Это наше семейное, родовое гнездо. Я в этой деревне проводила все летние каникулы, когда была маленькой. Бабушка и дедушка каждый год с апреля по октябрь живут в деревне, но в этом году получилась экстренная эвакуация дедушки, бабушки и наших детей.

Когда объявили первую волну самоизоляции, мы думали, что через две недели вернёмся к обычной жизни. И две недели бабушка с дедушкой жили с детьми в деревне. Мы туда вообще не ездили, чтобы не дай бог что. Потом, когда мы поняли, что самоизоляция продлится долго, мы решили тоже перебраться сюда.

Мы с мужем сейчас полностью работаем удалённо. Я иногда езжу в офис. У нас рабочий кабинет организован на втором этаже, где более устойчивый интернет.

Один ребёнок у нас учится в первом классе, другой — во втором. Для дистанционного обучения у нас есть компьютер, есть интернет, хотя связь не очень устойчивая. Дети участвуют в видеоконференциях, выполняют задания. Не скажу, что есть какие-то проблемы, мы всё успеваем. У сыновей появилось больше свободного времени. Им не бывает скучно, всегда есть чем заняться. У них есть велосипеды, удочки, батут, друзья, которых также завезли в начале изоляции в деревню. В общем, у детей всё прекрасно! Пока погода классная, они гуляют. В пыльном городе такой возможности не было бы.

В городской квартире сидеть на карантине с детьми сложнее. Я сочувствую родителям, которые сейчас постоянно находятся в четырёх стенах с двумя, тремя детьми. Я им сочувствую, и хочу сказать: крепитесь, держитесь! И я очень благодарна бабушке и дедушке за то, что они предоставили нам возможность жить здесь, что они помогают, участвуют в воспитании наших детей.

Наш дом небольшой — одна комната наверху и одна на первом этаже, есть пристрой-веранда, который служит кухней. Мы с мужем располагаемся на втором этаже, дети с бабушкой и дедушкой внизу. В доме нет канализации и туалета. Но есть биотуалет, баня и летний душ. Наша семья не привередлива в этом смысле. Мы любим в походы ходить на несколько дней. Вообще у нас в деревне всего несколько новых домов, полностью упакованных, а у большинства всё по-простому.

В деревне многие не соблюдают масочный режим, что, я считаю, очень плохо. У нас есть магазин, в который мы ходим в масках. В выходные в деревню приезжает много дачников, все гуляют без средств защиты, поэтому мы стараемся не выходить за пределы участка. Благо у нас большой двор, где можно и в футбол поиграть, и в огороде поработать.

Недавно у нас появилась новая забота — гуси. Их мы завели случайно. Я отправила мужа с детьми в аптеку в соседнюю деревню. Когда они выходили из аптеки, им предложили купить гусят. И три мальчика быстро сообразили, что нам нужны эти гуси! Так у нас появилась живность. Пришлось гуглить, как за ними ухаживать, как их кормить. За неделю гусята выросли в два раза. Это прикольно. Я теперь думаю, почему бы куриц не завести.

Мне кажется, тенденция на переезд за город существует уже давно. Люди, у которых была возможность купить землю, уже это сделали, строят дома. Мы три года назад тоже купили загородный участок. Мечтаем построить дом и в перспективе перебраться туда жить».

Анна Мамонтова, идейный вдохновитель проекта доставки продуктов правильного питания pp_tagil, на время карантина перебралась с семьёй в дом на Монзино. Дачная жизнь, по мнению Анны, спасла её от стресса и страха перед пандемией.

«Когда я была маленькая, я мечтала о даче на Монзино. У воды. На своём острове. Люди, которые имели там дачи, казались мне тогда "новыми русскими", успешными, богатыми, солидными. А наша дача была в Елизаветинском. До неё нужно было добирать минут 40, как в той сказке — по кочкам, по кочкам, по неровненьким дорожкам. Мы туда надевали старую одежду, а вот на Монзино люди ездили одетые по-городскому. Вот такой вот стереотип.

С возрастом мои мечты изменились и были уже не о даче. Но полтора года назад я листала ленту в соцсети и увидела объявление о продаже участка на Монзино с домиком у воды. Цена была какая-то очень подозрительная. В общем, мы поехали смотреть… и купили этот участок. Я поняла, что я безнадёжно влюблена в пруд, в уточек, в тишину, в свой домик, лужайку у домика и одновременно близость к цивилизации.

В том году мы бывали на даче набегами, ночевать здесь не всегда получалось. А в этом году, прибравшись на участке, в домике, решив вопрос с печкой и водонагревателем, перебрались сюда жить. Преимуществ масса: тёмная ночь, тишина, свежий воздух. И когда всё вокруг рушится, ты находишь здесь эмоциональные, душевные силы. Когда мир, твоя страна на грани кризиса, а ты что-то создаёшь, выращиваешь редиску, малину. Возможно, я просто сбежала от проблем, но в город я вернусь уже точно другой. Отдохнувшей, наполненной.

У нас старенький дачный домик 70-х годов постройки. Два этажа, второй этаж используется для детских игр. На первом этаже у нас кухня и комната для сна. Туалет на улице. Душ тоже, но там водонагреватель, поэтому привести себя в порядок для бала или работы — дело 40 минут. Бани нет. Если всё будет хорошо, сделаем к осени.

В наших садах есть два магазина, где можно купить хлеб, яйца. Остальные продукты или слишком дорого продают, или отсутствуют. Если хотите мяса, трюфелей или вина, надо ехать в город. Я езжу в Николо-Павловское, иногда в “Метро”. Стараюсь покупать продукты не чаще раза-двух в неделю.

Старшая дочь Лиза у нас школьница, сейчас она на дистанционном обучении. Мы взяли из дома ноутбук, все учебники и тетради. Дочь делает уроки на свежем воздухе. Это, конечно, дольше выходит, чем дома, зато гипоксия нам не страшна! Интернет на ноутбук мы раздаём с телефона. Такого интернета достаточно, чтобы открыть “Сетевой город” и пройти тесты и видеоуроки.

Дети и муж всё время чем-то заняты. Всегда что-то придумывают и не скучают без гаджетов и ТВ. То сцену себе сколотят и показывают концерты, то рыбачат и радуются каждой рыбке, как золотой. То обрезки досочек раскрасят — и это уже товары в продовольственном магазине. Скучать не приходится. Детям точно.

Я пока на удалёнке, но иногда езжу на работу. 15 минут, и я в городе. Кстати, машин утром едет в город всегда много. Муж пока в отпуске. Если будет тепло, поживём на даче, если нет — вернёмся в квартиру. Но за городом однозначно лучше. Природа дисциплинирует что ли.

Я считаю, что переезд за город — это спасение от дурных мыслей, от самоуничтожения, от нагнетания обстановки, от духоты, безысходности, телевизора, безделья и паники. А все болезни от нервов».

Елена и Сергей Фёдоровы живут в загородном доме с 2017 года. Жизнь в квартире оказалась им не по душе. Но больше всех переезду обрадовался пёс Вайт. По словам Елены, с введением режима самоизоляции их жизнь мало изменилась, но пришло понимание, что чем меньше людей живёт поблизости, тем спокойнее.

«Нам нравится за городом. Мы пробовали жить в квартире, но не пошло. Прозимовали и "сбежали" в нашу деревню в 30 километрах от города. Тут воздух чище, соседей меньше, лес рядом и вид на горы — романтика! И Вайту тут супер-класс: друзья, лес, прогулки без поводка. Для меня главные плюсы деревни — чистый воздух, тишина, лес, возможность выйти утром из дома в пижамных штанах и пройтись босиком по траве, послушать птиц. Зимой, конечно, у нас другие мероприятия.

Мне кажется, люди всегда знали, что жить ближе к природе — лучше, просто у каждого из нас своё понимание об этом "ближе": кому-то достаточно и прогулки по парку, а кому-то, как мне, хочется находиться в этом 24 на 7. Покупать и строить дома за городом давно уже тренд: буквально за прошлый год на выезде из Николо-Павловского столько коттеджей понастроили! А в режиме карантина для людей дома за городом — это возможность спокойно подышать свежим воздухом, погулять, разгрузиться, а не сидеть в четырёх стенах.

Мы живём в доме моих родителей. Они нас пустили сюда жить, потому как видят, как мы тут кайфуем. В доме есть и канализация, и отопление, и вода, а самое главное — печка, которая лучше, чем батареи. Душ и санузел у нас вне дома, но меня всё устраивает. Wi-Fi нет, для компьютера нам хватает раздачи с телефона. До карантина дома компьютером редко пользовались, потому что на работе его хватало.

Во время карантина я в городе вообще не бываю. Разве что ездила в выходные за кормом для собаки. Муж работает в городе, если что-то надо купить из продуктов, он заезжает в магазин.

Не скажу, что мне страшно в городе, что я боюсь людей или вируса. Спасение для меня — адекватно мыслить и не вестись на фейки, понимать биохимические процессы в своём теле и знать, чем и как ты можешь себе помочь».

Юлия Пиляй, художник-бутафор Нижнетагильского театра кукол, с мужем и маленьким сыном перебрались жить в Черноисточинск к родителям в конце марта. По словам Юлии, каждое лето она проводит в родительском доме, но в этом году переезд пришлось организовать раньше — из-за пандемии коронавируса.

«Мы с мужем каждый год переезжаем к родителям в Черноисточинск на лето. Традиционно мы делали это в конце мая — начале июня, когда устанавливается тёплая погода. В этом году уехали в конце марта из-за пандемии.

Муж каждый день ездит на работу. А я с марта была в городе дважды. В посёлке есть магазины для покупки вещей первой необходимости, можно даже товары для творчества купить. Всё есть, ничем мы не обделены. Но я всё же запланировала поездку в “Ленту”, составила список вещей, которые здесь не могу купить. Теперь жду, когда у мужа будет выходной.

Мне с малышом вдали от людей спокойнее. Я могу в любое время спокойно выйти с ребёнком на улицу, укачать его на свежем воздухе. Во дворе у нас есть песочница, где сын может поиграть. Одно из самых больших преимуществ жизни в деревне для меня — что можно гулять. Даже если бы нам сейчас запретили выходить вообще из дома, у нашей семьи сохранилась бы возможность дышать свежим воздухом, потому что наш дом заканчивается забором. Конечно, мы гуляем не только на своём участке, но и выходим в лес — туда вроде как не запрещали ходить.

Дом моих родителей — это дом, в котором я провела подростковые годы. Дом не очень-то большой, но места всем хватает. У нас есть общая комната — кухня, — в которой все собираются. Ещё есть комната, которая планировалась под гараж, а потом стала гостевой. Там организована творческая мастерская, стоит диван. Вообще в доме есть все удобства: туалет, горячая вода, Wi-Fi.

Я думаю, что многие люди весной задумываются о покупке загородного участка. Но в этом году интерес к загородной недвижимости, наверное, ещё больше. У людей есть некие опасения перед кризисом, и они считают, что самое время вложить деньги в землю или недвижимость. И наверняка есть те, кто, пожив во время карантина на даче у родителей или в деревне, оценили, как хорошо за городом.

У нас с мужем есть своя земля в Черноисточинске. Когда ещё до стройки дойдёт, не знаю, но однажды мы обязательно переедем в свой собственный дом».

Арина Попова находится в декретном отпуске, её муж работает на НТМК. Женщина признаётся, что этой весной ей пришлось полюбить загородную жизнь и сбежать на дачу, чтобы детям было чем себя занять.

«Мы переехали жить на дачу неделю назад. Дом на Монзино возле воды купили четыре года назад, и всё это время муж мечтал сюда перебраться. Но у меня душа не лежала к такой жизни: с друзьями не встретиться, в кафе не сходить, парков нет. На дачу мы приезжали на выходные. А когда началась пандемия, моё отношение к загородной жизни изменилось.

До начала карантина мы с детьми сидели дома на больничном две недели. Потом садики закрыли и мой эмоциональный фон начался портиться. Я поняла, что дома детям тяжело, они начали капризничать. И я сказала мужу, что надо переезжать. Муж, конечно, очень обрадовался, ему нравится деревенская жизнь, тем более все условия в нашем доме есть: вода, туалет, и природа, и огород.

С собой пришлось перевезти много вещей, детских игрушек, бытовую технику — телевизор, микроволновку, ноутбук. Пока всего хватает. Мне нравится, что дети у нас всё время на улице. Чтобы собрать их гулять в городе, нужно минимум минут 30. А тут утром мы позавтракали, вышли из дома и уже гуляем. С утра до обеда они у меня на улице. Улица — наше спасение. Ещё дети не болеют, не чихают, чувствуют себя прекрасно.

Мы не выходим за пределы участка. Муж трудится на НТМК, поэтому ездит на работу. Он же закупается в городе продуктами на неделю вперёд. Мы с детьми не ходим в магазины.

Я уже привыкла к такой жизни, но всё же, когда самоизоляция закончится, откроются детские сады, мы вернёмся в город. Но может быть, и всё лето проведём здесь на самоизоляции».