«Да, возможно, я немного пересидел»: Лукашенко дал интервью российским госканалам

Александр Лукашенко в интервью российским госканалам признал, что, «возможно, немного пересидел» в кресле президента Беларуси, рассказал в эфире «России 1» корреспондент ВГТРК Евгений Рожков.

«Я спросил, неужели только внешние причины стали причиной недовольств. Он сказал, что есть и внутренние причины. И ответил он следующее (смотрю, чтобы не ошибиться, потому что это цитата). Он сказал: "Да, возможно, я немного пересидел. Возможно, меня показывают не только из телевизора, но и из утюга и из чайника. Но действительно только я сейчас могу защитить белорусов"», — рассказал Рожков.