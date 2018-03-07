ЦВЕТОЧНЫЙ ПАТРУЛЬ SKODA!

Дорогие друзья!

По ежегодной традиции завтра, в самый весенний праздник, мы будем радовать наших очаровательных дам живыми цветами!

8 марта с 12 часов встречайте на улицах города — Цветочный патруль ŠKODA!

Весь коллектив автоцентра Европа Авто Тагил поздравляет прекрасную половину человечества с наступающим праздником!

Мы желаем вам здоровья, гармонии во всём и прекрасного настроения не только в праздник.

Европа Авто Тагил, официальный дилер ŠKODA

+73435 471 201, www.europa-auto-nt.ru

Черноисточинское шоссе, 68/1

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