ЦВЕТОЧНЫЙ ПАТРУЛЬ SKODA!

07.03.2018 14:47
Дорогие друзья!
По ежегодной традиции завтра, в самый весенний праздник, мы будем радовать наших очаровательных дам живыми цветами!
8 марта с 12 часов встречайте на улицах города — Цветочный патруль ŠKODA!
Весь коллектив автоцентра Европа Авто Тагил поздравляет прекрасную половину человечества с наступающим праздником!
Мы желаем вам здоровья, гармонии во всём и прекрасного настроения не только в праздник.
Европа Авто Тагил, официальный дилер ŠKODA
+73435 471 201, www.europa-auto-nt.ru
Черноисточинское шоссе, 68/1
Информация на правах рекламы