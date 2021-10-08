​​​​​​​Cвердловские депутаты переизбрали спикером Заксобрания Людмилу Бабушкину

Заксобрание Свердловской области провело своё первое заседание, спикером областного парламента в очередной раз выбрали Людмилу Бабушкину, пишет Znak.com.

Помимо её родной партии «Единая Россия», выдвижение поддержали КПРФ, СР и ЛДПР. В стороне оказалась лишь новая фракция «Новые люди», которым, скорее всего, не хватило опыта, чтобы принять аналогичное решение. Кандидатуру Бабушкиной поддержал и губернатор Евгений Куйвашев, выступая с приветственным словом к депутатам.

Бывший сенатор Совета Федерации Аркадий Чернецкий стал первым заместителем председателя Заксобрания. Ещё один первый зам — Виктор Шептий, в прошлом созыве он был единственным первым заместителем.

Кресла обычных заместителей получат единороссы Виктор Якимов, Михаил Клименко, Виктор Маслаков, глава свердловского обкома КПРФ Александр Ивачёв и представитель фракции СР Армен Карапетян.

Людмила Бабушкина избирается в парламент в шестой раз. Свою политическую карьеру она начала в 2000 году, последние 10 лет возглавляет областной парламент.

Напомним, по итогам осенних выборов в Заксобрание фракция ЕР потеряла квалифицированное большинство в парламенте. КПРФ и СР в этот раз удалось провести достаточно депутатов, чтобы сформировать сильные фракции, способные ограниченно влиять на процесс принятия решений.