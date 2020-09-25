ЦУМ оштрафовали на миллион рублей за нарушение масочного режима

Власти Москвы оштрафовали ЦУМ более чем на миллион рублей за нарушение масочно-перчаточного режима, сообщил «Интерфаксу» руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.

По его словам, за последнее время предприятиям торговли за подобные нарушения было выписано более 15 тысяч штрафов. Немерюк отметил, что рейды по магазинам Москвы продолжаются, «на регулярной основе выписываются штрафы тем предприятиям, которые не соблюдают перчаточно-масочный режим».

«За эти требования предусмотрены достаточно высокие штрафы», — напомнил чиновник.

Накануне, 24 сентября, Немерюк сообщил, что работу нескольких магазинов торговых сетей «Перекрёсток» и «Магнолия» приостановили в Москве за нарушение масочно-перчаточного режима.

Глава департамента напомнил, что срок, на который приостанавливает свою работу тот или иной магазин, определяет суд.