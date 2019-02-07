Цуканов и Куйвашев посетили «Уралвагонзавод»

Уральский полпред Николай Цуканов и губернатор Евгений Куйвашев продолжают рабочий день в Нижнем Тагиле. После школы на Тагилстрое они отправились на «Уралвагонзавод». В музее бронетанковой техники УВЗ их встречал гендиректор предприятия Александр Потапов и исполнительный директор Владимир Рощупкин. В музее гостям рассказали историю оборонного предприятия, в ангаре с боевыми машинами — об их участии в военных действиях. Потапов поделился с Цукановым планами создания музея танкопрома в одном из старых зданий завода.

После музея УВЗ Николай Цуканов и Евгений Куйвашев отправились в цеха предприятия уже без журналистов. Там, как ранее сообщалось, им покажут новейшие разработки. В два часа дня в ДК им. Окунева начнётся совещание «О реализуемых промышленными предприятиями мерах по снижению уровня негативного воздействия на окружающую среду». Цуканов встретится с руководителями экологических служб крупнейших предприятий и города, представителями природоохранной прокуратуры и областного Росприроднадзора.