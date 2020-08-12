«Cтыдно его носить»: дирижёр Владимир Спиваков отказался от ордена, которым его наградил Лукашенко

Дирижёр Владимир Спиваков отказался от Ордена Франциска Скорины за особые заслуги в области гуманитарной и благотворительной деятельности, которым его наградил президент Беларуси Александр Лукашенко в 2014 году, со ссылкой на открытое письмо дирижёра сообщает «Дождь».

«Сегодня моё сердце бьётся в унисон с народом Республики Беларусь, правомерно требующим соблюдения элементарных прав и свобод, включая права на мирные протесты. Поэтому, в сложившейся ситуации, я вынужден отказаться от ордена, которым вы меня ранее наградили. Мне стыдно его носить, так как это связано с Вашим правлением. Ваша "чёрная" сила — это ваша огромная слабость. Люди рождаются для того, чтобы их любили, а не унижали, и, тем более, калечили. Вы, вероятно, слышали о том, что "плачущие утешатся"? Так и будет!», — написал Спиваков.

Он напомнил, что орден ему вручили в 2014 за «особые заслуги в области гуманитарной и благотворительной деятельности», а также в защите человеческого достоинства и прав граждан Беларуси.

«Видимо, в то время, эти понятия ещё были вам близки. Сегодня я по-прежнему разделяю эти ценности, но не с вами, правителем создавшим для своего народа условия жизни, несовместимые с гуманизмом и демократией», — отметил Спиваков.

Спиваков — художественный руководитель и главный дирижёр Национального филармонического оркестра России и Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы», также он основал Международный благотворительный Фонд Владимира Спивакова, который помогает детям, одарённым в музыке и изобразительном искусстве. В 2014 году Лукашенко наградил дирижёра Орденом Франциска Скорины «за значительный личный вклад в развитие и популяризацию классического искусства, большие заслуги в укреплении культурных связей между Российской Федерацией и Республикой Беларусь».

Напомним, массовые протесты в Беларуси продолжаются с 9 августа, когда в стране состоялись президентские выборы. По официальным данным, Александр Лукашенко победил, набрав более 80% голосов. Протестующие требуют аннулировать результаты, поскольку считают, что победа действующего президента была сфальсифицирована.