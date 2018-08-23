Credit Suisse заморозил российские активы на $5 млрд из-за санкций

Швейцарский банк Credit Suisse заблокировал связанные с Россией активы на 5 млрд франков ($5 млрд), пишет Reuters. Действия банка связаны с американскими санкциями в отношении России.

«Credit Suisse, где бы он ни работал, действует в соответствии с нормами международных регуляторов, соблюдая санкции, в том числе санкции в отношении России», — заявил пресс-секретарь банка.

Активы были заморожены Credit Suisse ещё во втором квартале, после очередного раунда введения санкций против России. Данные о владельцах замороженных счетов в Credit Suisse не раскрывают.

В двух других швейцарских банках, UBS и Julius Baer, заявили, что соблюдают международные санкции, но отказались рассказывать о конкретных шагах. В июне уже сообщалось о том, что эти три банка заморозили активы российского бизнесмена Виктора Вексельберга на $1 млрд.

В 2009 году Credit Suisse уже пришлось заплатить серьёзный штраф за нарушение санкций — американские власти оштрафовали банк на $536 млн за нарушение санкций против Ирана.