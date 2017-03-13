CNN показал фильм о «могуществе» Путина

Американский телеканал CNN показал документальный фильм Фарида Закарии о российском президенте Владимире Путине. Ключевым моментом фильма под названием «Самый могущественный человек в мире» стало предполагаемое вмешательство России в американские выборы президента, отмечает «Интерфакс».

Сотрудники CNN назвали Путина самым популярным и поддерживаемым мировым лидером. Они отметили, что ему удалось «возродить» страну после прихода на пост президента России. Сотрудник телеканала Филлип Блэк также заявил в фильме, что власть Путина в России стоит на трёх столпах: кибермощи, военной мощи и культе личности.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков усомнился, что новый фильм СNN «может вырваться за рамки того истерического эмоционального фона», который сегодня «превалирует в США по отношению к России».

«Фильм, судя по всему, уже сделан с таким критическим уклоном и в русле дальнейшей демонизации нашей страны и, возможно, нашего президента», – отметил он.

При этом Песков отдал должное создателям фильма за то, что они дали возможность российской стороне «поучаствовать» в фильме и изложить свою позицию.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: RussiaToday