CIT рассказала о новой российско-украинской ЧВК, работающей в Сирии

В Сирии с лета 2018 года работает частная военная компания «Вега», которая тренирует проасадовских бойцов, сообщает группа расследователей Conflict Intelligence Team.

Компанию создали на Украине, в расследовании её называют российско-украинской. Сотрудники ЧВК «Вега» тренируют палестинцев из группировки «Лива аль-Кудс», которая сотрудничает с российскими военными. В связи с этим расследователи предполагают, что «Вега» работает в Сирии «как минимум с ведома российского командования».

В Сирию «Вега» пришла летом 2018 года — представитель компании говорил «Федеральному агентству новостей», которое связывают с Евгением Пригожиным, что компания принимала участие в охране сирийской Международной выставки промышленных товаров. В CIT также отметили, что в начале года бывший корреспондент ANNA News Олег Блохин публиковал фотографии работающих в Сирии военных инструкторов с георгиевскими ленточками и нашивками в виде флага России, а затем их же — с нашивками частной военной компании Vega Strategic Services Ltd.

По информации CIT, в тренировках бойцов «Лива аль-Кудс» принимал участие один из основателей «Веги» украинец Анатолий Смолин. Он отказался отвечать на вопросы CIT.

«Вегу» создали в 2011 году в украинском Николаеве, через год компания переехала на Кипр и зарегистрировала название Vegacy Strategic Services Ltd (до этого она называлась Vega Strategic Services Ltd). Компания предоставляла услуги по охране частных лиц и компаний в сферах, связанных с высоким риском, а также охраняла морские суда. По данным CIT, компания работает на Украине, в России, Великобритании, Германии и Таиланде. В России у компании есть представительства в Москве и Иркутске.

Сооснователем «Веги» вместе со Смолиным стал ещё один украинец — Андрей Кебкало, который в 2012 году перестал участвовать в совместных проектах. Он объяснил создание «Веги» «желанием представить на международном рынке первую украинскую ЧВК».

«Нам известно, что "Вега" сейчас перебазировалась в Россию и работает в Сирии, в интернете есть фотографии, которые по непонятной для нас причине выложили в открытый доступ», — рассказал Кебкало.

Он добавил, что Смолин работает в российском ЧОП «Легат», о работе там он говорил публично. CIT называет «Легат» российским отделением «Веги», у которой есть офисы в Москве и Иркутске. На сайте компании указано, что она «не занимается наёмничеством и не принимает участия в боевых действиях на стороне иностранных государств».