Цирк в Екатеринбурге оштрафовали на полмиллиона рублей за травмирование зрительницы

Прокуратура взыскала с Екатеринбургского цирка в пользу несовершеннолетней и её родителей компенсацию морального вреда в связи с травмированием ребёнка в здании учреждения, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Установлено, что 12-летняя девочка 25 декабря 2019 года вместе с мамой и родственниками пришла в цирк на новогоднее представление. Во время представления она пошла в туалет, где поскользнулась на мокром полу. Чтобы не упасть, девочка облокотилась о сливной бачок, который упал и разбился. Не удержавшись, она упала и рукой попала на осколки бачка.

Девочку на скорой помощи отвезли в больницу, где прооперировали, так как у неё оказалась «резаная рана правой кисти с полным повреждением сухожилий поверхностного грубого сгибателей 2 пальца срединного нерва».