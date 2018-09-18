Циклон принесёт в Нижний Тагил дожди и похолодание

Атмосферный фронт с европейской территории России принесёт в Свердловскую область похолодание и осадки, пишет ИА «Все новости» со ссылкой на главного синоптика региона Галину Шепоренко.

В Нижнем Тагиле уже со среды столбик термометра днём опустится до +10… +15 °С, ночные температуры составят +5… +7 °С. Кроме того, синоптики прогнозируют дожди, которых в сентябре было аномально мало. По наблюдениям метеорологов, за два дождливых дня выпало менее 15% месячной нормы осадков.

Впрочем, уже к выходным дожди прекратятся, а воздух вновь прогреется до +18… +19 °С.