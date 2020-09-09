ЦИК ужесточил требования к «голосованию на пеньке»

Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова во время заседания ЦИК назвала голосование на придомовых территориях «голосованием на пеньке», сообщается в телеграм-канале Центризбиркома.

По словам Памфиловой, на предстоящем голосовании 11-13 сентября будет организовано 4,5 тысячи таких участков, требования к ним ужесточили и пообещали обеспечить тайну голосования, а также возможность наблюдения.

«Голосование на пеньке должно проходить на высшем уровне!» — говорится в сообщении ЦИК.

Кроме того, Памфилова высказалась о призывах игнорировать досрочное голосование.

«Трёхдневное голосование организовано в первую очередь для того, чтобы не допустить скученности, столпотворения, и, как следствие, вероятного заражения людей. Поэтому призыв некоторых партий не голосовать в два предшествующих дня — безответственный», — заявила Памфилова.

Голосование по поправкам в Конституцию рекомендовалось проводить на открытом воздухе из-за рисков заболевания коронавирусом. Потому некоторые участки находились на пне, в поле или в багажнике автомобиля, что стало поводом для шуток в соцсетях и критики ЦИК за организацию процедуры. Памфилова при этом отрицала, что избирательные участки могут находиться в таких местах: «Найдите мне хоть одного человека, который проголосовал на пеньке!»