Политика

ЦИК утвердил нового председателя избирательной комиссии Свердловской области

10.12.2021 16:15
ЦИК утвердил нового председателя избирательной комиссии Свердловской области

Новым председателем избирательной комиссии Свердловской области стала Елена Клименко, чью кандидатуру выдвинула «Партия Роста». Центризбирком РФ утвердил кандидата на должность, за неё проголосовали единогласно, сообщает Znak.com. 

«Надеемся, что в Свердловской области появится большая динамичность, большая актуальность, нам кажется, что вы на эту должность подходите», — сказал представитель ЦИК на заседании. 

Елена Клименко работает в избиркоме Свердловской области с 2016 года. Последние два года она занимала должность заместителя председателя.

Накануне был окончательно сформирован новый состав свердловского избиркома из 14 человек, который, в частности, будет отвечать за проведение выборов губернатора региона в 2022 году. В новый состав избиркома, как и предполагалось, не вошёл его действующий руководитель Владимир Русинов в связи с низкой инициативностью. Он занимал этот пост с 2018 года.

Фото: избирательная комиссия Свердловской области
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