ЦИК сообщил о массированной DDOS-атаке в день выборов

Сайт ЦИК РФ в день выборов президента подвергся DDoS-атаке с IP-адресов из 15 стран, сообщила ТАСС председатель Центризбиркома Элла Памфилова.
«18 марта у нас с 2 до 5 часов ночи была отражена компьютерная атака на сайт, типа "отказ на обслуживание". Пик атаки пришёлся на 02:20 мск. Источники атаки были расположены в 15 странах», — сказала она.
По словам секретаря ЦИК Майи Гришиной, ведомство также зафиксировало атаку на свой информационно-справочный центр.
«Уже сейчас можно сказать, что на сегодняшний день многократно увеличилась нагрузка, и фиксируем по существу хакерскую атаку на наш информационно-справочный центр», — сказала Гришина.
По словам Гришиной, также будет проведено расследование по поводу недостаточного информирования избирателей о том, где можно проголосовать.
«Наибольшее число обращений в информационный центр — за справочной информацией, в частности о том, где можно проголосовать. Мы будем обязательно анализировать те субъекты, где граждане недополучили информацию по линии разъяснительной деятельности — где голосовать. Весь анализ мы проведём, почему у нас из некоторых субъектов достаточно большое количество обращений по вопросу, где проголосовать. Так не должно быть, все должны быть проинформированы по вопросу избирательных комиссий», — добавила Гришина.