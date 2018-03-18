ЦИК сообщил о массированной DDOS-атаке в день выборов

18.03.2018 15:30
ЦИК сообщил о массированной DDOS-атаке в день выборов

Сайт ЦИК РФ в день выборов президента подвергся DDoS-атаке с IP-адресов из 15 стран, сообщила ТАСС председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

«18 марта у нас с 2 до 5 часов ночи была отражена компьютерная атака на сайт, типа "отказ на обслуживание". Пик атаки пришёлся на 02:20 мск. Источники атаки были расположены в 15 странах», сказала она.

По словам секретаря ЦИК Майи Гришиной, ведомство также зафиксировало атаку на свой информационно-справочный центр. 

«Уже сейчас можно сказать, что на сегодняшний день многократно увеличилась нагрузка, и фиксируем по существу хакерскую атаку на наш информационно-справочный центр», сказала Гришина.

По словам Гришиной, также будет проведено расследование по поводу недостаточного информирования избирателей о том, где можно проголосовать. 

«Наибольшее число обращений в информационный центр за справочной информацией, в частности о том, где можно проголосовать. Мы будем обязательно анализировать те субъекты, где граждане недополучили информацию по линии разъяснительной деятельности где голосовать. Весь анализ мы проведём, почему у нас из некоторых субъектов достаточно большое количество обращений по вопросу, где проголосовать. Так не должно быть, все должны быть проинформированы по вопросу избирательных комиссий», — добавила Гришина.

 

Фото: 
РИА Новости
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