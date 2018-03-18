ЦИК сообщил о массированной DDOS-атаке в день выборов

Сайт ЦИК РФ в день выборов президента подвергся DDoS-атаке с IP-адресов из 15 стран, сообщила ТАСС председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

«18 марта у нас с 2 до 5 часов ночи была отражена компьютерная атака на сайт, типа "отказ на обслуживание". Пик атаки пришёлся на 02:20 мск. Источники атаки были расположены в 15 странах», — сказала она.

По словам секретаря ЦИК Майи Гришиной, ведомство также зафиксировало атаку на свой информационно-справочный центр.

«Уже сейчас можно сказать, что на сегодняшний день многократно увеличилась нагрузка, и фиксируем по существу хакерскую атаку на наш информационно-справочный центр», — сказала Гришина.

По словам Гришиной, также будет проведено расследование по поводу недостаточного информирования избирателей о том, где можно проголосовать.