ЦИК сообщил о 40 млн проголосовавших по поправкам в Конституцию

По состоянию на утро 29 июня явка на голосование по поправкам в Конституцию составляет 37,2%, объявил в телеграм-канале ЦИК заместитель председателя комиссии Николай Булаев.

Он уточнил, что в голосовании приняли участие 40,4 миллиона граждан. Эти данные учитывают в том числе тех россиян, которые воспользовались электронным голосованием. Оно доступно только жителям Москвы и Нижегородской области.

Накануне, 28 июня, сообщалось, что в электронном голосовании уже приняли участие более 80% зарегистрированных граждан.

Голосование по поправкам в Конституцию проходит с 25 июня по 1 июля. В Основной закон страны предложено внести более 200 изменений, ключевое из которых — «обнуление» президентских сроков Владимира Путина.