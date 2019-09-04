ЦИК проверит законность «Умного голосования» Навального

Центральная избирательная комиссия проверит законность проекта «Умное голосование» оппозиционера Алексея Навального, сообщила «Интерфаксу» секретарь ЦИК Майя Гришина.

«Всё всегда в деталях кроется, нельзя дать однозначную оценку, не владея конкретной ситуацией», — ответила Гришина на вопрос о законности проекта.

В ноябре 2018 года Навальный анонсировал систему «Умного голосования»: оппозиционер предлагает противникам «Единой России» голосовать за самого сильного кандидата из других партий. Таких кандидатов должна определить команда оппозиционера на основе результатов предыдущих выборов и текущих социологических опросов. Цель проекта — лишить правящую партию как можно большего количества мандатов.

8 сентября в Москве пройдут выборы в Мосгордуму, в них будут участвовать 228 кандидатов. Изначально на выборы были зарегистрированы 233 кандидата. В середине июля избирком и ЦИК не зарегистрировали ряд независимых кандидатов, среди них оказались юристы Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь и Иван Жданов, бывшие депутаты Госдумы Геннадий и Дмитрий Гудковы, председатель совета депутатов муниципального округа Красносельский Илья Яшин и другие. Причиной для отказа в регистрации ЦИК назвал большой процент брака в собранных подписях. В середине августа Мосгоризбирком принял решение о регистрации ещё одного кандидата от партии «Яблоко» Сергея Митрохина. В дальнейшем шесть человек сняли свои кандидатуры.