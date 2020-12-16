ЦИК призвал отказаться от придомового голосования, использованного при одобрении поправок к Конституции

Центризбирком России рекомендует региональным комиссиям отказаться от проведения голосования на придомовых территориях, сообщила ТАСС глава ЦИК Элла Памфилова.

«Отдавая должное голосованию на придомовых территориях, мы сочли возможным его дальше не применять. Нет необходимости», — заявила глава ЦИК.

По её мнению, трёхдневного голосования на дому и на избирательных участках вполне достаточно, чтобы развести потоки и обеспечить доступность выборов и безопасность для избирателей. Памфилова подчеркнула, что придомовое голосование «прекрасно себя проявило на общероссийском голосовании по поправкам к Конституции», однако же теперь необходимость в этом виде голосования отпала. В то же время в исключительных случаях данный способ может снова использоваться, уточнила глава ЦИК.

Временная мера о трёхдневном голосовании была введена во время единого дня голосования в сентябре из-за пандемии коронавируса. При этом основные формы голосования остаются прежними: в помещении и вне помещения, с использованием урны для голосования на дому.