ЦИК привлечёт 100 тысяч волонтёров для разъяснения поправок в Конституцию

Центральная избирательная комиссия подписала соглашение с Ассоциацией волонтёрских центров о запуске проекта «Волонтёры Конституции», участники которого в преддверии голосования по поправкам в Конституцию будут разъяснять гражданам суть изменений, сообщила «Ведомостям» председатель ЦИК Элла Памфилова.

Всего в ходе проекта планируется отобрать 100 000 добровольцев по всей России. В течение двух недель до дня голосования волонтёры, которые до этого пройдут курс обучения, будут информировать граждан о сути предлагаемых поправок в Конституцию и процедуре общероссийского голосования. Для этого планируется создать несколько тысяч информационных точек в торговых центрах, на вокзалах, в парках и других местах массового скопления людей.

Ранее в интервью «Коммерсанту» Памфилова сказала, что бюллетень для голосования не будет содержать в себе информацию о сути поправок в Конституцию, так как их текст «ни в какой бюллетень вместиться не может». Она отметила, что текст будет доноситься другими способами, в том числе через мобильное приложение ЦИК, а на избирательных участках разместят брошюры с разъяснениями.

Напомним, поправки в Конституцию были представлены президентом Владимиром Путиным в ходе послания Федеральному собранию 15 января. Поправки, одобренные Госдумой в первом чтении, предполагают расширение полномочий Госдумы и Совета Федерации. Сейчас рабочая группа по поправкам в Конституцию готовит расширенную редакцию ко второму чтению.