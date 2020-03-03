ЦИК предварительно утвердила логотип и слоган голосования по поправкам в Конституцию

Центральная избирательная комиссия предварительно утвердила слоган и логотип голосования по поправкам в Конституцию, которое пройдет 22 апреля, со ссылкой на источники в ЦИК пишет РБК.

По словам собеседников издания, дизайн разрабатывало PR-агентство «ИМА-консалтинг», источник в агентстве это подтвердил. На заседаниях ЦИК официально не обсуждали логотип и слоган, однако предварительное одобрение комиссии проект уже получил.

«ИМА-консалтинг» подготовило презентацию для ЦИК с пояснением концепции — там сказано, что раскрытая Конституция на логотипе «символизирует открытость и прозрачность голосования, а также неразрывность страны и её закона», а «динамичная форма логотипа олицетворяет скорые позитивные перемены, которые ждут граждан России благодаря внесению поправок в Конституцию».

В агентстве отмечают, что логотип подчёркивает официальный статус голосования и призывает отнестись к нему ответственно. Изображение Конституции и герб на ней сравнивают с щитом, который оберегает страну и «вызывает у граждан чувство спокойствия, защищенности и уверенности в будущем». В ЦИК пока не комментировали логотип и слоган.

Ранее президент Владимир Путин одобрил проведение всероссийского голосования по поправкам в Конституцию в среду, 22 апреля, этот день сделают выходным.