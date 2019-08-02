ЦИК предложит упростить процедуру сбора подписей после выборов в Мосгордуму

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова на заседании ЦИК заявила, что не подвергает сомнению институт сбора подписей, но находит возможности для его упрощения, пишут «Ведомости».

По её словам, предложения, которые позволят сделать механизм «более определённым», чтобы по надуманным причинам кандидатов не исключали из предвыборной гонки, уже подготовлены экспертами Центризбиркома и будут обсуждаться на рабочей группе, созданной в администрации президента, но уже после осенних выборов.

Памфилова напомнила, что институт сбора подписей применяется и хорошо себя зарекомендовал во многих странах и «для настоящего политика это способ общения со своими потенциальными избирателями, пропаганда себя как политика».

Накануне рабочая группа ЦИК завершила проверку по жалобам двух независимых кандидатов, оспаривавших отказ в регистрации на выборах в Мосгордуму: Юлии Серебрянской (45-й округ) и Константина Лисицы (43-й округ). Обоим решено отказать в удовлетворении жалобы. Серебрянской, у которой МГИК забраковал почти 700 подписей, эксперты ЦИК вернули 96; при этом они обнаружили в числе подписантов 13 покойников и «сдвоенные» подписи — когда от имени одного и того же избирателя в разных листах ставили разные подписи. Константин Лисица, которому 140 подписей забраковали из-за того, что его сборщица подписей оказалась членом УИК, так и не смог доказать, что женщину включили в состав УИК без её ведома.