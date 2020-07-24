ЦИК предложил провести трёхдневное голосование на выборах в сентябре

Центризбирком предлагает провести выборы в сентябре в течение трёх дней — 11, 12 и 13 сентября, сообщила «Интерфаксу» председатель ЦИК Элла Памфилова.

«Несмотря на то, что пандемия на излёте, ситуация в разных регионах разная, успокаиваться рано, принимать все меры безопасности просто необходимо», — объяснила она такое решение.

Глава ЦИК пояснила, что принятый Госдумой закон, разрешающий проводить выборы в течение трёх дней, не распространяется на предстоящий единый день голосования.

«Но ранее законодатель, исходя из той ситуации, которая сложилась, прежде всего в связи с пандемией, наделил нас возможностью в рамках наших полномочий расширять, то есть определять возможности и порядок досрочного голосования», — отметила Элла Памфилова.

Она подчеркнула, что это «не наша прихоть, это требование времени».

«Мы продолжаем исходить из того приоритета, который очень чётко обозначил президент и не устаёт повторять: здоровье и безопасность наших граждан при проведении любых мероприятий, в том числе таких важных, как выборы. Мы принимаем решение тоже организовать эту практику досрочного голосования, не выходя за рамки ныне действующего избирательного законодательства», — сказала она.

Глава ЦИК отметила, что основным днём голосования останется 13 сентября, два предшествующих дня будут отведены под досрочное голосование.

«Досрочное голосование будет проводиться в течение двух дней. Основной день голосования — это 13 сентября, а вот в течение двух дней мы предлагаем — 11 и 12 сентября — провести досрочное голосование»,— сказала Памфилова.

Она пояснила, что могут применяться следующие дополнительные формы организации досрочного голосования: в помещении для голосования, вне помещения для голосования, на придомовых территориях и на территориях общего пользования для групп избирателей, которые проживают в населённых пунктах, где отсутствуют помещения для голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено.

В проекте постановления ЦИК также сообщается, что досрочное голосование в соответствии с предусмотренными формами организации голосования проводится в течение двух дней, предшествующих дню голосования, с 8:00 до 20:00 по местному времени. Формы голосования устанавливаются по решению избиркомов, организующих выборы.

В 2020 году запланированы выборы 18 губернаторов, 11 кампаний по выборам Заксобраний. В 22 столицах регионов пройдут выборы депутатов гордумы. Госдума приняла закон о трёхдневном голосовании 21 июля. Комитет Совета Федерации одобрил его 23 июля.