Политика

ЦИК предложил провести трёхдневное голосование на выборах в сентябре

24.07.2020 15:22
ЦИК предложил провести трёхдневное голосование на выборах в сентябре

Центризбирком предлагает провести выборы в сентябре в течение трёх дней — 11, 12 и 13 сентября, сообщила «Интерфаксу» председатель ЦИК Элла Памфилова.

«Несмотря на то, что пандемия на излёте, ситуация в разных регионах разная, успокаиваться рано, принимать все меры безопасности просто необходимо», — объяснила она такое решение.

Глава ЦИК пояснила, что принятый Госдумой закон, разрешающий проводить выборы в течение трёх дней, не распространяется на предстоящий единый день голосования.

«Но ранее законодатель, исходя из той ситуации, которая сложилась, прежде всего в связи с пандемией, наделил нас возможностью в рамках наших полномочий расширять, то есть определять возможности и порядок досрочного голосования», — отметила Элла Памфилова.

Она подчеркнула, что это «не наша прихоть, это требование времени».

«Мы продолжаем исходить из того приоритета, который очень чётко обозначил президент и не устаёт повторять: здоровье и безопасность наших граждан при проведении любых мероприятий, в том числе таких важных, как выборы. Мы принимаем решение тоже организовать эту практику досрочного голосования, не выходя за рамки ныне действующего избирательного законодательства», сказала она.

Глава ЦИК отметила, что основным днём голосования останется 13 сентября, два предшествующих дня будут отведены под досрочное голосование.

«Досрочное голосование будет проводиться в течение двух дней. Основной день голосования — это 13 сентября, а вот в течение двух дней мы предлагаем — 11 и 12 сентября — провести досрочное голосование»,— сказала Памфилова.

Она пояснила, что могут применяться следующие дополнительные формы организации досрочного голосования: в помещении для голосования, вне помещения для голосования, на придомовых территориях и на территориях общего пользования для групп избирателей, которые проживают в населённых пунктах, где отсутствуют помещения для голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено.

В проекте постановления ЦИК также сообщается, что досрочное голосование в соответствии с предусмотренными формами организации голосования проводится в течение двух дней, предшествующих дню голосования, с 8:00 до 20:00 по местному времени. Формы голосования устанавливаются по решению избиркомов, организующих выборы.

В 2020 году запланированы выборы 18 губернаторов, 11 кампаний по выборам Заксобраний. В 22 столицах регионов пройдут выборы депутатов гордумы. Госдума приняла закон о трёхдневном голосовании 21 июля. Комитет Совета Федерации одобрил его 23 июля.

Фото: RT
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