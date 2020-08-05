ЦИК потратит миллион рублей на поиск «негативной и заведомо ложной информации» о своей работе

Центризбирком заказал мониторинг социальных сетей для «выявления и противодействия негативно окрашенной и заведомо ложной информации» о деятельности комиссии, со ссылкой на данные на сайте Госзакупок пишут «Открытые медиа».

ЦИК заключил контракт с «Интегрум Медиа», его стоимость — 1,177 миллиона рублей. Исполнитель обязан в течение часа уведомлять Центризбирком о «негативных или фейковых публикациях, требующих внимания и оперативного реагирования», и сразу же предлагать способ реагирования или «информационного противодействия». Контракт действует до 31 декабря 2020 года.

Напомним, во время голосования по поправкам в Конституцию ЦИК неоднократно опровергал сообщения о фальсификациях — в частности, он называл фейками сообщения о том, что бюджетников принуждают голосовать дистанционно, а также факты голосования в багажниках и на пеньках.