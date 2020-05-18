ЦИК получит право проводить досрочное голосование вне избирательных участков

Центризбирком получит возможность проводить досрочное голосование вне избирательных участков, со ссылкой на поправки к законам об основных гарантиях избирательных прав граждан РФ и о выборах депутатов Госдумы пишет «Коммерсантъ».

«На выборах в Госдуму и на региональных выборах будет предусмотрена возможность досрочного голосования вне избирательных участков. Это следует из поправок, принятых сразу в трёх чтениях на минувшей неделе. Сейчас такая возможность доступна только для тех избирателей, которые находятся в значительно удалённых и труднодоступных местах, например в море или на полярной станции. Такое голосование возможно не ранее чем за 20 дней до выборов», — говорится в публикации.

Издание отмечает, что теперь у Центризбиркома появятся новые основания для досрочного голосования вне избирательного участка — проводить его можно будет, если это обусловлено «защитой здоровья избирателей» и обеспечения «максимального удобства» голосования.

Запускать такое голосование нельзя будет ранее чем за семь дней до выборов, проводить его можно в числе прочего на придомовых территориях и территориях общего пользования — в данном случае, согласно Градостроительному кодексу РФ, речь идёт о бульварах, парках и подобных местах.

При этом голосовать досрочно можно будет и на избирательных участках. При необходимости обеспечения «условий для защиты здоровья избирателей» депутаты предлагают разрешить Центризбиркому обеспечивать такую возможность для всех граждан за десять дней до выборов.