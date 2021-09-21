ЦИК подсчитала 100% голосов на выборах в Госдуму. «Единая Россия» получила конституционное большинство

Центральная избирательная комиссия России подсчитала 100% голосов на выборах депутатов Госдумы, сообщается на сайте комиссии.

По спискам голоса распределились следующим образом: «Единая Россия» — 49,82%, КПРФ — 18,93%, ЛДПР — 7,55%, «Справедливая Россия — За правду» — 7,46%, «Новые люди» — 5,32%.

В Госдуму впервые за 17 лет проходят пять партий, а не четыре. Остальные партии, участвовавшие в выборах (Партия пенсионеров» (2,45%), «Яблоко» (1,34%), «Коммунисты России» (1,27%), «Зелёные» (0,91%), «Родина» (0,80%), РПСС (0,77%), «Зелёная альтернатива» (0,64%), «Партия Роста» (0,52%) и «Гражданская платформа» с 0,15%), не преодолели пятипроцентный барьер — они не попадают в парламент.

По одномандатным округам наблюдается следующая картина: «Единая Россия» — 198 округов (88%), КПРФ — 9, «Справедливая Россия — За правду» — 8, самовыдвиженцы — 5, ЛДПР — 2, «Родина» — 1, «Партия роста» — 1, «Гражданская платформа» — 1.

По предварительным итогам ЦИК, единороссы получили 112 депутатских мандатов по списку и 198 — по одномандатным округам. Таким образом, у «Единой России» будет конституционное большинство (более 300 мест в Госдуме) и она сможет принимать законы без учёта мнения других партий. Окончательные итоги выборов ЦИК запланировала утвердить в пятницу, 24 сентября. Явка составила 51,68%.

На выборах в Госдуму 2016 года «Единая Россия» набрала 54,2%, что позволило занять 343 места в Госдуме. Таким образом, последние пять лет у «ЕР» было конституционное большинство в парламенте, что даёт право принимать федеральные законы без поддержки других партий, вносить некоторые изменения в Конституцию, преодолевать вето президента, а также определять состав руководящих органов Госдумы и её комитетов.