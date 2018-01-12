ЦИК перераспределит число электронных урн из-за недовольства властей

Кремль остался недоволен тем, как Центризбирком распределил число электронных урн для голосования на региональных выборах в 2017 году, со ссылкой на четыре близких к администрации президента и ЦИК источника пишет РБК.

По словам одного из них, изначально планировалось направить электронные урны в основном в города и столицы регионов, однако это вызвало неодобрение администрации президента, где сочли, что нужно было «тонко "размазать" КОИБы по всему региону».

«Стоит задача провести выборы честно и прозрачно, поэтому необходимо распределить КОИБы в каждом субъекте по максимуму, чтобы потом не обвиняли во вбросах», — уточнил близкий к Кремлю источник.

По словам близкого к ЦИК собеседника, теперь «будет меньше техсредств в столицах, больше в других местах». Второй близкий к комиссии источник подтвердил, что решение об изменении числа электронных урн было принято, «чтобы равномерно распределить КОИБы в регионах».

В качестве примера собеседник привёл план распределения электронных урн в Удмуртии, согласно которому большинство КОИБов (не менее 80) изначально приходилось на Ижевск, а всего на регион должны были выделить 140 урн нового поколения.

«Получается, что остальная территория республики может оказаться без технических средств и дать другие, чем в столице региона, результаты», — пояснил источник.

Он добавил, что по новому плану в Ижевске оставят 30 электронных урн, а остальные распределят по региону, «в том числе по деревушкам и небольшим городам». Пресс-служба ЦИК Удмуртии сообщила РБК, что такой информацией не располагает.

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