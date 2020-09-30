ЦИК озвучил стоимость проведения голосования по Конституции

На подготовку и проведение общероссийского голосования по поправкам к Конституции было потрачено более 14,5 млрд рублей, со ссылкой на отчёт о расходовании средств бюджета РФ, утверждённый Центризбиркомом, пишет ТАСС.

«Расходы федерального бюджета на подготовку и проведение общероссийского голосования составили 14 млрд 553 млн 520 тысяч рублей», — говорится в постановлении ЦИК об утверждении финансового отчёта.

Согласно документу, всего в бюджете на организацию выборов было предусмотрено 14,8 млрд рублей. Избирательным комиссиям в регионах было направлено 98,7% средств (14,6 млрд рублей), госорганам на проведение голосования на зарубежных участках, в воинских частях, отдалённых и труднодоступных районах было выделено 110 млн рублей, Центризбиркому — 80 млн рублей. При этом избирательные комиссии субъектов РФ потратили 14,4 млн рублей, федеральные органы — 83,7 млн рублей, ЦИК — 60,3 млн рублей.

Напомним, общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ проходило с 25 июня по 1 июля. Согласно данным ЦИК, поправки в основном законе страны поддержали 77,92% россиян, против них проголосовали 21,27%. Итоговая явка по стране составила 67,97%.