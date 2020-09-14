ЦИК официально признал три «пенька для голосования»

Центризбирком сообщил о проведённом «масштабном расследовании», в ходе которого были обнаружены только три реальных пня, на которых голосовали россияне по вопросу внесения изменений в Конституцию, пишет Znak.com. Остальные, по мнению ЦИК, оказались фейками.

«Мы ставим точку в спекуляциях по поводу "голосования на пеньке". В сетевых публикациях подвергалось сомнению соблюдение норм избирательного процесса в период общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ», — заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

По её словам, «ульяновский пень», с которого началась шумиха в Сети, находится рядом с частным домом, где проходят праздники уже нескольких поколений одной семьи.

«Именно на этом пне пожилые члены семьи и пожелали проголосовать», — указывают в ЦИК.

«Владимирским пнём» оказалось популярное место встреч в одной из деревень Владимирской области.

«Местные жители там обсуждают новости, знакомятся, отмечают праздники. Рядом с пнём была организована и процедура голосования», — отмечают в Центризбиркоме.

Наконец, «брянский пень» расположен рядом с домом женщины, которая пожелала проголосовать на своей придомовой территории по состоянию здоровья: женщина недавно перенесла пневмонию, говорят в ЦИК, подчёркивая, что остальные пни, «которыми попрекали избирательные комиссии в период общероссийского голосования, оказались фейками».

Напомним, «голосованием на пеньке» россияне называли голосование на придомовых территориях, которое было протестировано во время плебисцита по поправкам в Конституцию. Завершившиеся 13 сентября выборы разных уровней также проходили не только на избирательных участках, но ещё и на улицах, выбор мест под участки опять вызвал у граждан вопросы: люди заполняли бюллетени в багажниках машин, на лавочках во дворах и в автобусах.