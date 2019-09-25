ЦИК обвинил избирком Санкт-Петербурга в «крышевании» нарушений на муниципальных выборах

Центральная избирательная комиссия признала неудовлетворительной работу петербургского избиркома при проведении муниципальных выборов в городе, пишет Znak.com.

В ЦИК насчитали более 1100 жалоб на муниципальные выборы в Петербурге. Как заявила Памфилова, как минимум в 20 муниципальных округах необходимо отменять выборы, однако этими полномочиями обладает на данный момент только суд.

«Мы внимательно будем следить за судебными процессами и готовы представить позицию ЦИК на рассмотрениях дел, если суд привлечёт нас. У самих нас нет таких полномочий, но позицию свою мы готовы предоставить», — сказала она.

Глава ЦИК напомнила примеры нарушений, которые были зафиксированы во время муниципальной избирательной кампании: муниципальные советы скрывали факт назначения выборов, избиркомы прятались от кандидатов, меняли адреса и график работы, возле них выстраивались очереди из подставных кандидатов. Кроме того, избиркомы Московской заставы и Чёрной речки отказывались исполнять решения суда по регистрации кандидатов, в отношении этих органов были возбуждены исполнительные производства судебными приставами, которых комиссии также игнорировали. Памфилова добавила, что во многих судебных процессах представители горизбиркома вставали на сторону муниципальной власти, а не кандидатов, чьи права были нарушены.

«Такое ощущение, что в Петербурге никакой власти нет. Что хотят, то и творят», — удивилась Памфилова.

По её словам, причиной всего этого стала кадровая политика горизбиркома: с 2014 года, когда в городе прошли скандальные муниципальные выборы, в 44 из почти 100 муниципальных избиркомов сохранились прежние председатели, в 22 — те же заместители, в 24 — секретари, несмотря на то что «этих людей уже ловили за руку». Также Памфилова подчеркнула, что петербургский избирком слабо реагировал на происходящие нарушения.

«С вашей стороны всего 23 обращения в правоохранительные органы, с нашей — 170, ни на наши, ни на ваши, правда, нет никакой реакции», — заявила глава ЦИК.

В ходе выступления Памфилова обвинила председателя городского парламента Вячеслава Макарова, депутатов Государственной думы Евгения Марченко, Михаила Романова и Сергея Вострецова в прямом вмешательстве в муниципальные выборы в Петербурге и подрыва таким образом авторитета «Единой России».

Исправлять сложившуюся ситуацию, считает Памфилова, можно с помощью изменения законодательства: в частности, ЦИК хочет забрать себе полномочия выносить решения о привлечении к ответственности руководителей муниципальных и территориальных избиркомов. В решении ЦИК также предлагается произвести кадровое обновление всей избирательной системы Петербурга. Однако увольнять главу горизбиркома Виктора Миненко Памфилова смысла не видит, несмотря на то что назвала его человеком с «низкой личной ответственностью».