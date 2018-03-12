ЦИК назвал «неэтичным» пост в блоге Собянина о намерении проголосовать за Путина

Член Центризбиркома Сергей Сироткин оценил публикацию в блоге мэра Москвы Сергея Собянина, в которой градоначальник написал, что будет голосовать за Владимира Путина на выборах президента, пишет РБК. Сироткин назвал это «неэтичным поступком».

«Конечно, по моему личному мнению, не стоило этого делать, на результат выборов это не повлияет, а закон может быть нарушен», — заявил он.

При этом член ЦИК отметил, что сложно определить, можно ли считать обращение Собянина агитацией.

«Агитация — это прямой призыв голосовать за кого-то, а если такого призыва нет — то это просто признание в любви президенту», — добавил Серей Сироткин.

Ранее Собянин написал в своём блоге, что пойдёт голосовать на выборах президента за Путина, и объяснил, почему сделал свой выбор в его пользу. Он отметил, что лично знает президента, и ответил на критику в его адрес.

По словам Собянина, Путин «держит каркас страны, не даёт его расшатать и разрушить». Мэр Москвы пишет, что президент предлагает «дружить» Западу, но это с нами дружить не хотят, «о нас хотят вытирать ноги». Он также предостерёг от «радикальных перемен», которые предлагает оппозиция, и заявил, что в России все революции «кончались плохо».

Кроме того, Собянин назвал «очень высокой» вероятность победы Путина на выборах. Он призвал идти всех на выборы, потому что оппозиция «собирается поставить под сомнение процедуру» голосования.

«Допустим, вы не идёте, потому что уверены в результате, потому что вас всё устраивает, или просто у вас другие дела. Но вас автоматом запишут в забастовщики. И добавят, что вы сомневаетесь в российском статусе Крыма», — написал мэр.

Напомним, закон «О выборах президента Российской Федерации» запрещает лицам, занимающим государственные и выборные муниципальные должности, заниматься предвыборной агитацией.