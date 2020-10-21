ЦИК исключил массовый перенос избирательных участков из школ на почту

Перенос избирательных участков из общеобразовательных учреждений в отделения «Почты России», как предлагает партия «Новые люди», невозможно организовать в массовом порядке, заявил «Интерфаксу» зампред Центризбиркома Николай Булаев.

«Прежде чем делать предложение, нужно объективно оценить его с точки зрения возможности реализации: сколько таких почтовых отделений, в каких зданиях они размещены, и можно ли в этих зданиях организовать полноценное голосование с соблюдением всех тех стандартов, которые мы сегодня применяем в России», - сказал Булаев.

По его словам, в настоящее время в качестве избирательных участков используется максимально возможное количество помещений, не расположенных в школах.

«Все избирательные участки, которые невозможно переместить, пока расположены в школах. Регионы сейчас думают над тем, где ещё можно организовать голосование», - добавил Булаев.

ЦИК РФ в настоящее время изучает вопрос, как снизить нагрузку на школы.

«Что касается почтовых отделений, я не уверен, что это возможно реализовать в массовом порядке», - подчеркнул зампред.

Предложение представителей партии «Новые люди» также прокомментировала глава ЦИК Элла Памфилова.

«Это очень неудачная идея. Мы сейчас занимаемся, разрабатываем разные варианты, что можно сделать. Но с учётом даже предварительной оценки того, что у нас есть в "Почте России", это, мягко говоря, не вариант. Ну, во-первых, их гораздо меньше, отделений, во-вторых, они не приспособлены, в-третьих, они работают и по выходным. Ну и целый ряд других аспектов, но главное, у них сеть гораздо меньше, чем требуется», — заявила она.

В ответ на слова Памфиловой «Новые люди» опубликовали в своем телеграм-канале статистику Росстата, согласно которой «школ в России чуть больше 41 тысячи, но и отделений "Почты России" те же 42 тысячи по всей стране».

«Что касается помещений, мы видели, как во время прошедших голосований по поправкам и ЕДГ (единого дня голосования) гражданам иногда предлагалось голосовать вообще вне участков», — отметили в партии.

Ранее «Коммерсантъ» сообщал, что руководитель исполкома партии «Новые люди» Александр Даванков обратился к главе ЦИК РФ Элле Памфиловой с предложением перенести избирательные участки из школ в отделения «Почты России». В пресс-службе «Почты России» изданию заявили, что для реализации этой идеи есть «серьёзные препятствия».