Цифровой подсказчик в рельсобалочном цехе ЕВРАЗ НТМК помог снизить выбросы углекислого газа в атмосферу

На ЕВРАЗ НТМК благодаря внедрению цифрового подсказчика в рельсобалочном цехе за год на 8% удалось сократить потребление газа при нагреве заготовок для производства. Также новая технология повлияла на рост производительности участка на 3%. В пресс-службе компании отмечают, что нагрузка на окружающую среду углекислого газа снизилась более чем на 2000 тонн.

Экспертная система включает статистические данные о технологическом процессе на шаропрокатном участке цеха, самостоятельно строит алгоритмы и даёт рекомендации по выбору скорости проката шаров, об уменьшении или снижении нагрузки. Анализируя данные, система строит алгоритмы, которые используют сотрудники для выбора оптимальных режимов работы оборудования.

«Цифровой подсказчик позволил сэкономить комбинату 4,5 млн рублей на сокращении расхода природного газа, ещё один экономический эффект в размере 85 млн рублей получен за счёт повышения производительности. Сейчас цифровую модель дополняют данными, которые помогут улучшить качество стальных шаров. Для ЕВРАЗ НТМК и компании этот проект ещё один небольшой, но важный шаг на пути к “зелёному” производству», — говорит директор по экологии дивизиона «Урал» Сергей Сергеев.

Теперь в рельсобалочном цехе температура нагрева заготовок может оперативно меняться. Сейчас цифровой подсказчик автоматически задаёт параметры, которые нужно установить на печи, затем печь автоматически регулируется и поддерживает заданную температуру.