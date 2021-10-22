Чёрная суббота пройдёт в Черноисточинске накануне Хэллоуина

30 октября в посёлке Черноисточинск в «АртРезиденции» пройдёт мистическое мероприятие «Чёрная суббота в Чёрном посёлке» (0+), посвящённое самому древнему, таинственному и зловещему празднику — Хэллоуину.

Для гостей посёлка на территории Демидовского завода весь день (с 14:00 до 19:00) будут работать разные площадки. Будет играть живая музыка, пройдёт квест «Лабиринт Кощея», мастер-классы по мыловарению, изготовлению подсвечников, теневых кукол и лепке из глины. Также можно будет сыграть в «Мафию», прослушать лекцию о русском празднике «Чародейная ночь Мары, или Велесова ночь», который напоминает зарубежный Хэллоуин, и принять участие в воркшопе по фотографии.

Игра в «Мафию» начнётся в 14:00, а через час, в 15:00, театр «Холм» покажет пьесу «Морж и плотник», в которой прозвучит знаменитое стихотворение Льюиса Кэрролла.

группа «ВКонтакте» Программы выходного дня в Черноисточинске Группа «ВКонтакте» Программы выходного дня в Черноисточинске

Музыкальное сопровождение обеспечит «Ансамбль с улицы Леннона», который исполняет популярные рок-песни. В концертной программе будут исполнены композиции The Beatles, Trans-Siberian orchestra, Leonard Koen, «Гражданской обороны», Roxette и Ray Charles.



Группа во «ВКонтакте» «Программы выходного дня в Черноисточинске»



В 16:00 и 18:00 на заводе пройдёт квест «Лабиринт Кощея» (6+). Чтобы погрузиться в сказку, нужно собрать команду и пройти испытания на силу, смекалку, скорость и сплочённость команды. Кроме этого, гости смогут увидеть настоящую нечисть в экзотическом зоопарке.

«В зоопарке можно увидеть чёрных пауков, колонию аргентинских тараканов Blaptica dubia и Blaberus craniifer, некоторые из которых вырастают в длину до 80 мм и в ширину до 30 мм», — говорят организаторы.

Изюминкой «Чёрной субботы» (0+) станет мероприятие «WorkshopЫ от Ежа», на котором для фотографов будет создана колоритная атмосфера для съёмки. Фотограф из Екатеринбурга Александр Осипов занимается воркшопами по фото с 2013 года. На них профессиональные и начинающие фотографы участвуют в масштабных съёмках, организовать которые самостоятельно нет возможности.



Группа во «ВКонтакте» «WorkshopЫ от Ежа»



«В прошлый наш приезд в Черноисточинск мы привозили с собой одежду и любой желающий мог сделать фото. В этот раз одежды не будет, но все желающие смогут пофотографировать — мы выставим сцену и свет», — рассказывает фотограф Александр Осипов.

фрагмент фото / воркшоп в Черноисточинске / Михаил Шестаков / Evgeniy Patkiewich фрагмент фото / воркшоп в Черноисточинске / Михаил Шестаков / Evgeniy Patkiewich фрагмент фото / воркшоп в Черноисточинске / Михаил Шестаков / Evgeniy Patkiewich

Билеты на «Чёрную субботу» можно приобрести на самом заводе (Кирова, 2а) или онлайн на сайте.

Добавим, что с 30 октября посещать выставочные, концертные, театральные и другие массово-зрелищные площадки смогут только вакцинированные или переболевшие COVID-19 посетители, имеющие соответствующие QR-коды.