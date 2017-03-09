Чувства патриотов и театралов хотят приравнять к чувствам верующих

Комиссия Общественной палаты по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений обратилась в Госдуму с инициативой ужесточить наказание за нарушение общественного порядка на объектах религиозного, национального и патриотического значения, передают «Известия».

«Это единственный способ не дать людям, для которых религиозные и национальные ценности важны, почувствовать себя ущемлёнными. В ближайшее время мы будем работать над этим с комитетом Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений», — заявил председатель комиссии Иосиф Дискин.

По мнению Дискина, по аналогии надо ввести ответственность и за оскорбление других чувств, в частности, патриотических — к примеру, порчу памятников Великой Отечественной войны. При этом на входах в храмы, музеи, места, «имеющие национальное или патриотическое значение», должны размещаться предупреждения о том, что нарушение правил поведения в них карается по административному кодексу, а в отдельных случаях — и по уголовному.

«Я считаю, что при неоднократном или особо циничном нарушении должна наступать уголовная ответственность», — сказал Иосиф Дискин.

По его словам, комиссия пришла к мнению о том, что необходима разработка соответствующих поправок в КоАП и УК. Кроме того, на местах свои правила могут устанавливать региональные и муниципальные власти, считает он.

Также Дискин отметил, что таким же образом должны быть защищены от надругательств и культурные пространства, даже если там проходят постановки, которые кому-то не нравятся.

Напомним, к ответственности за оскорбление чувств верующих ранее привлекались активистки группы Pussy Riot, устроившие акцию в Храме Христа-Спасителя, а также блогер Руслан Соколовский, ловивший покемонов в Храме-на-Крови в Екатеринбурге.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: ТАСС