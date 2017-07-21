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21 Июл 2017 17:35 | Метки: Новости

Чудновец отказали в регистрации кандидатом в губернаторы. Она предоставила в избирком видеозапись на Facebook

Бывшая осуждённая за репост видео «ВКонтакте» Евгения Чудновец не предоставила документы о выдвижении и не сможет участвовать в выборах свердловского губернатора, пишет Znak.com. Ранее председатель облизбиркома Валерий Чайников сообщил, что избирательная комиссия региона указывала «Интернациональной партии России» на нарушения при выдвижении Евгении Чудновец. После этого партия дважды уведомляла комиссию о повторных собраниях по выдвижению кандидата в губернаторы, но ни одно из них так и не состоялось.

В областной избирательной комиссии подчеркнули, что в последний день подачи документов, 21 июля, Чудновец пришла в комиссию и попросила её зарегистрировать.

«При этом никаких документов, подтверждающих то, что "Интернациональная партия России" выдвинула её в главы региона, у Чудновец не было. Она сказала, что их украли. В качестве подтверждения того, что выдвижение состоялось, она предлагала использовать видеозапись партийного собрания, которая опубликована на Facebook. Так как такое законодательством не предусмотрено, конечно, она получила отказ», — сообщил пресс-секретарь облизбиркома Дмитрий Ветошкин.

Отдельно в избиркоме отметили, что ни Чудновец, ни сопровождавший её представитель партии, развернувшие полемику, не смогли даже назвать фамилию председателя регионального отделения «Интернациональной партии России». 

«Немного грустно, когда из выборов, серьёзного действа человек пытается сделать шоу», — отметил пресс-секретарь избирательной комиссии.

Сама Евгения Чудновец попытку получить регистрацию на выборах комментировать отказалась.

«Последний шанс попасть в предвыборную гонку. Сегодня направила видеопротокол (ссылку на трансляцию с выдвижения) на электроный адрес в комиссию. Посмотрим, как отреагируют. Дело в том, что бумажные протоколы были украдены»,  написала она в Facebook до визита в избирком.

Выборы свердловского губернатора, напомним, состоятся 10 сентября.  

Агентство новостей «Между строк»

Фото: «УралПолит.ру»

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