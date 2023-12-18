«Чудеса возможны». В Нижнетагильском музее изобразительных искусств открылась выставка Максима Якушенка о звёздах и знамениях

В Нижнетагильском музее изобразительных искусств открылась персональная выставка художника Максима Якушенка «Когда звёзды сходятся» (0+). Это первая личная экспозиция автора, однако ранее его работы уже можно было увидеть в музее на совместной выставке «Три мысли о сокровенном» (0+), где, помимо фотографий, живописи и скульптур, он представлял свои сказочные лесные маски из папье-маше.

На выставке размещены арт-объекты и живописные работы, которые посвящены миру грёз, звёзд и знамений. По словам автора, мысль о выставке с таким названием появилась в конце 2022 года, когда он отметил, что выражение «звёзды сходятся» очень созвучно его творчеству.

«Выставка для меня о том, что чудеса возможны в разных их проявлениях. Тема звёзд уже давно проявляется в моём творчестве, около пяти лет. Почему — мне сложно сказать, но я часто размышляю о звёздах, как о символах мечтаний, а ещё о путеводной их составляющей, думаю, можно сказать, что звёзды как знаки притяжения, проявляющие собой разные поля смыслов», — отмечает художник.

Работы, представленные сейчас в музее, выполнены в 2022 и 2023 годах. Для их создания художник использует в том числе природные материалы: ветки, землю, ракушки.

В своём творчестве Максим Якушенок обращается также к темам сказаний, мифов, магии и природы. Экспозицию можно увидеть в музее по адресу Уральская 4, до 14 января.