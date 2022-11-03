Чудеса, волшебство и восторг «Дикой планеты» в Нижнетагильском цирке 

Уже в эту субботу, 5 ноября, в Нижнетагильском цирке состоится премьера спектакля «Дикая планета» (0+). Новое представление, обещают его создатели, понравится не только детям, но и взрослым.

На манеже выступят воздушные гимнасты, канатоходцы, жонглёр — лауреат фестиваля в Рио-де-Жанейро, атлет — 29-кратный рекордсмен Книги рекордов Гиннеса, обладательница серебряной короны «Принцесса цирка 2022». Зрители смогут увидеть номера с участием тибетских яков, верблюдов, дикобразов, североамериканских бизонов, попугаев и других животных, невероятные трюки на высоте 18 метров, переезд автомобиля весом более 2 тонн через человека. А также единственный в мире цирковой номер, совмещающий жанр езды на лошади и воздушной гимнастики. Директор Нижнетагильского цирка Руслан Марчевский считает, что спектакль произведёт мощное впечатление на детей и взрослых.

«Зрители увидят на премьере действительно уникальные трюки. Цирк — искусство для всех, это, наверное, единственный вид искусства, который интересен всем. Папам интересно одно, мам впечатлит другое, дети будут в восторге от третьего», — отмечает Руслан Марчевский.



Руслан Марчевский



Редко можно увидеть яков в цирке, но оказалось, что эти животные настолько любят зрителя, что даже расстраиваются, когда не выходят на манеж. По словам дрессировщика Виктора Тихонова, чтобы подготовить программу с животными, нужно чувствовать их душу.

«В начале дрессировки нужно сделать вожака, за которым будут следовать остальные, и тогда проблем не возникнет. В подготовке номеров я использую техники, взятые у древних индейцев. Пришлось погрузиться в эту историю, изучить вопрос. Успех выступления зависит от эмоционального состояния животного, которое надо уметь создать. Для них это игра, иногда они так хотят работать, что, когда их не берут в какие-то трюки, они очень сильно расстраиваются», — делится Виктор.

Яки и бизоны живут в цирке целыми семьями. Самому маленькому бизону всего 2 месяца, артисты спасли недоношенного малыша от его собратьев и забрали к себе в труппу. Бизон Барни носит такую кличку, потому что его мех очень похож на медвежий. Бизон Дарис назван в честь человека, который разводит этих животных в Калининграде.

Виктор Тихонов

Номер с попугаями ара «Экватор» Илоны Писаревой удивит зрителей ловкостью и умом этих удивительных птиц. Пять попугаев — Марик, Рафик, Вася, Укроп и Кисси — очень любвеобильные существа, во время номера они сами подставляют клюв для поцелуя с дрессировщицей.

«Заставить птицу что-то сделать невозможно, они делают это в форме игры. Попугаи — интеллектуальные птицы, у них ум трёхлетних детей. Они очень коммуникабельны, любят общаться. Самому взрослому попугаю около 45 лет, а самой маленькой девочке Кисси 5 лет», — говорит Илона Писарева.



Илона Писарева



Артистка цирка в третьем поколении и обладательница серебряной короны «Принцесса цирка 2022» Екатерина Дмитриева создала единственный в мире номер, соединяющий в себе искусство воздушной гимнастки и наездницы. В номере «Амирея» зритель сможет насладиться полётом и грацией.

«Получился очень интересный новый жанр — совмещение дрессуры лошади и воздушной гимнастики. Сложность заключается в организации слаженной работы многих людей, каждый должен знать свою задачу досконально, посекундно», — делится Екатерина.

Екатерина Дмитриева

Она отмечает, что номер объединил традиции её семьи: по маминой линии все дрессировщики лошадей, а по папиной — воздушные гимнасты.

Атлет Фахриддин Ахназаров — 29-кратный рекордсмен Книги рекордов Гиннесса. В одном из номеров огромный джип с сидящими в нём артистами общим весом более 2 тонн будет переезжать через него. Также Фахриддин продемонстрирует поднятие 50-килограммовой гири одним мизинцем, силовые трюки и забивание гвоздя в доску ладонью.

«Главный секрет — просто расслабиться и отдохнуть. Когда человек делает что-то осознанно, добровольно, по любви, получаются классные, интересные штучки. Я не считаю Книгу рекордов Гиннесса каким-то достижением, как некоторые. Для меня достижение, чтобы родители, теперь уже и дети, гордились мной», — рассказал Фахриддин Ахназаров.

Фахриддин Ахназаров

На этом сюрпризы не заканчиваются: на каждом представлении будет проведён розыгрыш подарков. Главный подарок — велосипед. Премьерные показы программы «Дикая планета» пройдут 5 и 6 ноября. Гастроли труппы продлятся до 4 декабря. Билеты можно приобрести в кассах или на сайте Нижнетагильского цирка.