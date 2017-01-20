Чубайс рассказал об ощущении ужаса на форуме в Давосе
Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс в интервью BFM заявил, что на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе царит атмосфера «глобальной политической катастрофы».
«Всё это выражается формулами: мир, построенный после Второй мировой войны, рушится, его больше нет. Вот, пожалуй, самое точное описание нынешнего Давоса – это ощущение ужаса от глобальной политической катастрофы», – пояснил он.
По мнению главы «Роснано», схожая степень обеспокоенности участников Давосского форума наблюдалась в 2009 году, когда разворачивался глобальный мировой финансовый кризис.
«У всех на устах был вопрос: что это такое, это кризис в системе или кризис системы в целом? Оказалось, что это всё-таки кризис в системе. Мы его как-то пережили», – добавил он.
Анатолий Чубайс отметил, что «вся эта нынешняя катастрофа – это чисто политическое явление, что, пожалуй, происходит впервые за 25 лет».
Форум в Давосе в 2017 году – 47-й по счету. Он проходит в Швейцарии с 17 по 20 января. Россию на форуме представляет вице-премьер Игорь Шувалов.
Агентство новостей «Между строк»