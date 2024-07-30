Чтобы не проходить семь кругов ада. Как екатеринбургская IT-компания «СКБ Техно» создала федеральный сервис, позволяющий купить квартиру в несколько кликов в любой точке России

Цифровизация сделок с недвижимостью упростила процесс оформления всех необходимых документов. Теперь не требуется преодолевать различные квесты в виде муторного хождения по инстанциям и стояния в очередях, чтобы, например, купить квартиру. Все действия на этом пути стали измеряться не днями и потраченными нервами, а кликами в компьютере или смартфоне. Компания «СКБ Техно» из Екатеринбурга — разработчик digital-платформы для быстрого дистанционного проведения сделок с недвижимостью любой сложности при участии застройщиков, банков, госорганов, агентств недвижимости и ритейла. В рамках совместного проекта агентства новостей «Между строк» и Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП) «PRO бизнес IT-технологии» мы поговорили с директором по развитию Владимиром Мальцевым и руководителем коммерческого блока Кириллом Черкасовым об истории создания компании, разработке продуктов, конкуренции, корпоративной культуре и многом другом.

Основатель компании Илья Клементьев и директор по развитию Владимир Мальцев знакомы друг с другом со студенческих лет. Вместе они учились в Уральском государственном университете имени А. М. Горького (ныне — УрФУ) на кафедре астрономии и геодезии по специальности «Информационные системы и технологии (геоинформационные системы)». В 2017 году у Ильи появилась идея создать платформу для электронной регистрации сделок с недвижимостью и он занялся её воплощением, позднее к нему присоединился Владимир.

«2017–2018 годы — начало зарождения электронных сделок на территории России. Несмотря на то, что в то время на рынке уже появились крупные игроки, нам удалось добиться хороших результатов. Это связано с тем, что наши основные конкуренты находились в центральной части России и на тот момент были сфокусированы на рынке Москвы и Санкт-Петербурга. А мы, как небольшое, можно даже сказать, супермаленькое предприятие, на тот момент состоящее всего из двух-трёх человек, начали региональную экспансию. Сначала захватили собственный регион, потом близлежащие. Хорошо сработал эффект сарафанного радио. На текущий момент мы можем назвать себя федеральным разработчиком, потому что проводим сделки в 85 регионах России», — вспоминает Владимир Мальцев.

Владимир Мальцев

Активный рост клиентской базы компании произошёл во время пандемии, так как из-за ограничений у людей не было возможности прийти в МФЦ, поэтому они начали искать возможность оформить сделку онлайн.

«Наш сервис был разработан по принципу конструктора, поэтому на старте мы умели очень много. Если конкуренты сфокусировались на основных видах регистрации, то мы предложили рынку комплексное решение, позволяющее закрыть любой вид регистрации, который можно оформить в Росреестре. Росреестр также был заинтересован в электронной регистрации, в том числе он продвигал её, так как оформление через онлайн сокращает временные затраты и минимизирует человеческий фактор», — говорит Кирилл Черкасов.

Кирилл Черкасов

С помощью сервиса электронной регистрации за 10 минут можно сформировать заявление, подписать его электронной подписью и отправить в Росреестр. «СКБ Техно» работает со всеми видами сделок — от договора долевого участия до аренды.

«С этого сервиса всё началось. Мы очень много инвестировали в техподдержку и сопровождение клиентов. Благодаря этому оказываем пользователям высококачественный сервис, и им это нравится. Мы интегрированы со всеми технологиями выпуска усиленной квалифицированной электронной подписи, что имеется не у всех конкурентов», — отмечает Кирилл Черкасов.

После развития продукта электронной регистрации компания начала разрабатывать новый сервис по уведомлению дольщиков о сдаче дома и передаче ключей. В сервисе клиент может записаться на приёмку квартиры, а застройщик — сформировать акты дефектовки и приёма-передачи, а также зарегистрировать первичное право.

«Раньше покупатели звонили в отдел продаж, чтобы узнать о приёмке квартиры. Линия застройщика из-за этого перегружалась, а менеджер вместо того, чтобы заниматься продажами, отвечал на вопросы клиентов: что им необходимо сделать, как записаться, какие даты свободны. В “Ключах” у нас реализована онлайн-запись. Клиенту приходит СМС-сообщение со ссылкой на его личный кабинет. Он регистрируется в сервисе и записывается на приёмку. Застройщик видит запись и планирует свою работу по передаче дома. После этого можно провести приёмку, подготовить отчёты для подрядчиков и проконтролировать их работу. На заключительном этапе подготавливаются документы, которые нужно подписать. Всё это делается с помощью сервиса», — объясняет Кирилл.

Следующий продукт — сервис удалённого подписания, объединяющий банки, застройщиков и покупателей в едином пространстве.

«Эта история о том, что можно объединить всех участников сделки, чтобы они видели тот или иной набор документов. Стороны могут находиться в разных точках нашей необъятной страны. Например, банк, застройщик и покупатель смогут в одном месте подготовить документы для ипотечной сделки и отправить их в Росреестр. После отправки сделки в Росреестр все стороны могут отслеживать актуальные статусы ипотечной сделки и после регистрации получить выписки из ЕГРН в этом же пространстве. Также этот сервис подходит для подписания документов с физлицами: например, согласия на обработку персональных данных и договора на оказание услуг. Сервис удалённого подписания помогает банкам переводить подписание кредитно-обеспечительной документации в электронный вид», — говорит Кирилл Черкасов.

Пользователями сервисов «СКБ Техно» являются банки, застройщики, агентства недвижимости, госорганы, ритейлеры. В компании отмечают, что на территории Свердловской области 90% государственных и муниципальных органов пользуются их решениями.

«Ещё есть такой интересный сценарий, когда нефтепроводы, газопроводы, то есть всё, что связано с протяжёнными объектами, регистрируются с помощью нашего сервиса электронной регистрации. Посредством нашего сервиса все газопроводы в Крыму ставятся на учёт», — отмечает Владимир Мальцев.

В истории «СКБ Техно» был сервис, который на данный момент запустить не удалось. Владимир считает, что к такому опыту нужно относиться только положительно, а также не забывать сделать выводы.

«На уровне идеи был продукт, который мы подсмотрели на банковском рынке: услуга сейфинга в момент проведения сделок. Постепенно мы начали его реализовывать, но в наших реалиях он не взлетел, потому что основной наш клиент — это всё-таки застройщик. А этот продукт был больше акцентирован на агентства недвижимости, частных риэлторов, которые помогали с покупкой квартиры на вторичном рынке. Чаще всего у них эта потребность уже закрыта каким-то банковским сервисом. Но мы его не похоронили, а отложили в долгий ящик», — делится Владимир.

Процесс разработки продукта в компании выстроен по Scrum (гибкая среда командной совместной работы, обычно используемая в разработке программного обеспечения и других отраслях). В штате на сегодня 40 человек, ещё 30 сотрудников на аутсорсе. Штаб-квартира «СКБ Техно» находится в Екатеринбурге, также небольшой офис располагается в Москве.

«Когда мы были совсем маленькие, программист разрабатывал пожелания от наших клиентов. То есть не было никаких аналитиков, просто обратная связь от рынка. Когда у нас начала расти клиентской база, то нам просто стало необходимо масштабироваться. Основная генерация бизнес-идей происходит со стороны руководства и продакт-менеджеров. Со стороны разработки это чаще всего, скажем, какие-то архитектурные истории. Бывает, конечно, когда у нас разработчик покупает квартиру и сам проходит семь кругов ада, а потом приходит и говорит: “Какой у нас классный сервис”. То есть он понимает, что делает. В целом очень сложно донести до человека ценность электронной регистрации, пока он сам не столкнётся с этим», — рассказывает Владимир.

Основной костяк компании был сформирован из людей, знакомых друг с другом по учёбе и прежним местам работы. Далее в компании появился HR-специалист, который «пылесосит» рынок по запросам компании. Собеседование с претендентами проходит в два этапа: по видеозвонку, далее встреча в офисе.

«Мы не любители удалённой работы, в нашей компании все понимают, что работа в коллективе — это большая ценность. Сотрудники, которые до нас работали на удалёнке, признались, что одичали, им пришлось обратно социализироваться. Второй этап собеседования и создан для того, чтобы человек мог ментально познакомиться с коллегами, понять, насколько комфортно ему добираться до офиса, посмотреть, в каких условиях он будет находиться. По нашему опыту, это даёт неплохой эффект и позволяет претенденту и нам сделать правильный выбор. Да, бывает мы ошибаемся. Но в целом эта методика работает, пока мы её менять не хотим», — рассказывает директор по развитию.

В компании отмечают, что для их сотрудника важны как hard skills (профессиональные навыки), так и soft skills (комплекс умений общего характера, тесно связанных с личностными качествами), ведь когда человек излучает позитив, то заряжает пространство вокруг себя и работа идёт намного продуктивнее.

«Нам важно, чтобы человек проникся компанией, а компания прониклась человеком. Важно, чтобы сотрудник разделял наши ценности. У нас в целом в компании такая культура, что человек может ошибаться, но он должен учиться на своих ошибках, быть вовлечён в процессы, он должен быть не безразличен. Было такое, когда сотрудник не разделял этого, мы садились, по-честному разговаривали и прощались с ним. У нас довольно-таки лояльный подход к коллегам из-за того, что мы часть людей берём после института и на последних курсах обучения и выращиваем. Когда мы даём возможность ошибаться, это помогает им двигаться дальше. У них пропадает страх, они генерируют больше идей», — отмечает Владимир Мальцев.

В «СКБ Техно» способствуют развитию сотрудников. Они проходят различные обучения, участвуют в конференциях, посещают семинары и планёрки, каждые две недели проводится общее демо. Есть традиция отмечать день рождения компании и проводить новогодний корпоратив, а также поздравлять коллег со знаменательными событиями.

«Раз в год всем коллективом мы посещаем различные интересные места. Уже побывали на озере Байкал, в Дагестане, Мурманске. После путешествий сотрудники приезжают на работу заряженные, также это очень хороший тимбилдинг. В этом году мы внедрили такую практику, когда разные отделы ходят с руководством на какое-то мероприятие. Недавно с разработкой мы ходили на открытую кухню. Благодаря этому сотрудник может задать волнующий его вопрос руководству в неформальной обстановке, а также познакомиться и сплотиться с командой», — рассказывает Владимир.

Для интровертов, которые боятся задать вопросы своему руководителю, придумали анонимный цифровой почтовый ящик, куда каждый сотрудник может закинуть бумажку с предложением. Благодаря одному из таких обращений компания стала попечителем медведя по кличке Карат в Екатеринбургском зоопарке.

«У нас был пример, когда сотрудник предложил организовать турнир по бильярду. Мы разбились на команды, сняли столы, провели турнир, купили кубок. То есть у нас всё достаточно открыто, любой человек может что-то предложить. В пятницу отдел разработки играет в настольные игры, другие отделы к нему присоединяются. Этот процесс позволяет выстраивать правильный микроклимат в компании, благодаря чему коммуникации более эффективные», — рассказывает Кирилл Черкасов.

По словам Владимира Мальцева и Кирилла Черкасова, сегодня в России действуют довольно эффективные инструменты поддержки IT-отрасли и на уровне государства создаются благоприятные условия для развития.

«На собеседованиях мы часто слышим запрос от ребят об аккредитации IT-компании, значит, претендентам это важно. IT-ипотека для сотрудников позволяет нам привлекать ценные кадры, налоговые льготы помогают сэкономить деньги, которые мы в итоге инвестируем в развитие: обновить технику, оплатить обучение сотрудникам и другое. То, что в последнее время произошло в поддержке IT-отрасли, — это очень круто, мы это ценим», — говорит Владимир.

В дальнейшем «СКБ Техно» планирует активнее развивать работу с застройщиками и банками, увеличивать базу клиентов, внедрять новые продукты, занимать новые сегменты рынка недвижимости. По выручке в компании не хотят сбавлять темпы и расти Х2 от года к году.

«Мы периодически исследуем зарубежный рынок, как и где можно применить наши продукты на нём. Но при этом мы чётко понимаем, что по факту сейчас работаем в пятой экономике мира, поэтому фокусироваться на более мелких не хотим. А в крупные в нынешней ситуации на международном рынке зайти проблематично. Сейчас мы в первую очередь держим фокус на России, параллельно наблюдаем за нашими основными клиентами-застройщиками, которые выходят на другие рынки. Последние три года у нас был сильный рост по выручке и людям. Потому что наш продукт в первую очередь помогает сократить время, ресурсы для наших клиентов и для клиентов наших клиентов», — рассказывает Владимир Мальцев.

Агентство новостей «Между строк» и Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) решили помочь компаниям региона, которые занимаются IT-технологиями. Поэтому мы продолжаем специальный медиапроект «PRO бизнес». С его помощью предприниматели смогут рассказать большой аудитории о своих компаниях, создаваемых ими продуктах и услугах в сфере IT и привлечь новых клиентов.

Участниками спецпроекта могут стать юрлица и предприниматели, зарегистрированные как ИП. Свои заявки присылайте на почту probusiness@mstrok.ru. В письме в свободной форме коротко расскажите о вашей компании: как долго работаете на рынке IT, наиболее интересные реализованные проекты, в чём ваши конкурентные преимущества. Также вы можете прикрепить фото и видео.

Вместе с представителями СОФПП редакция АН «Между строк» выберет самые интересные истории и сделает большие репортажи, которые мы опубликуем в специальном разделе «PRO бизнес IT». Проект реализуется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».