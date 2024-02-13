«Чтобы было проще общаться в реальном мире». Тагильская IT-компания «COMMOK» создала приложение для поиска друзей по интересам, в планах разработчиков — составить конкуренцию «ВКонтакте»

Сегодня российский IT-рынок продолжает расти. По результатам исследований «Тинькофф Журнала», за последние четыре года темпы роста составляли 12% в год против 5% среднемировых, а по прогнозу РБК, в 2024 году рынок в РФ может вырасти ещё на 10–15% и превысить 3 трлн рублей. Новые технологии всё активнее внедряются во все сферы бизнеса и жизни. В рамках совместного проекта «PRO бизнес IT-технологии» Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП) и АН «Между строк» мы поговорили с сооснователем нижнетагильской IT-компании «COMMOK» Алексеем Беловым о новой разработке — мобильном приложении «COMMOK» по поиску друзей по интересам, которое в перспективе, как надеются его создатели, сможет составить конкуренцию «ВКонтакте».

В 2012 году команда разработчиков, объединённых сообществом Friends, Family, and Fools (тип инвестиций, когда стартап получает финансовую поддержку от своих друзей, родственников или других лиц), создала прототип будущего мобильного приложения. Но из-за отсутствия достаточного опыта в запуске стартапа проект пришлось приостановить.

«Изначально проект представлял собой офлайновый мерч с идентификацией по интересам. Например, чтобы футболист мог узнать футболиста не через соцсети, а по продукции с футбольной символикой. Такой способ упрощает первичную коммуникацию. Ведь всем известно, что сейчас людям достаточно тяжело начать общаться в реальном мире», — рассказывает Алексей Белов.

В 2019 году компания снова решает запустить стартап. Но сначала ребята решили проверить концепцию своего продукта и выставить офлайновый мерч на промостойке в торгово-развлекательном центре DEPO. Ожидания оправдались, команда «COMMOK» увидела большой отклик у молодёжи, и это стало отправной точкой для работы над созданием мобильного приложения. Чтобы не наделать ошибок на старте проекта, команда единомышленников прошла обучение по запуску продукта на рынок.

«Наша команда прошла цикл обучения по правильному запуску IT-стартапов от акселераторов Тechno Skolkovo Community, “Малый бизнес Москвы”, бизнес-ангела Александра Румянцева. В прошлом году мы повысили квалификацию благодаря Фонду развития интернет-инициатив (ФРИИ) и Министерству цифрового развития в акселераторе “Спринт”», — отмечает Алексей Белов.

Реализацией стартапа занимается 15 человек. Из них 11 работают на аутсорсинге и проживают в центральной части России, а 4 сотрудника располагаются в головном офисе в Нижнем Тагиле.

По словам Алексея, мобильное приложение напоминает социальную сеть, но только частично. Главная задача продукта — создать условия пользователям для общения через общие интересы не только в сети, но и в реальной жизни.

«Очень многие люди боятся выкладывать авторский контент из-за осуждения в свой адрес. Но когда он попадает в лояльную среду, то психологические зажимы снимаются», — делится Алексей Белов.

Продукт представляет собой мобильное приложение, внутри которого находятся микросообщества, объединенные разными интересами, такими как кино, музыка, книги, питомцы, спорт, еда и много другое. Каждое хобби обозначается своим цветом, который можно сочетать с другим для более точного определения сообщества. Например, интерес «кино» отображается чёрным цветом, а жанр «комедия» — голубым. Сочетание цветов даёт черно-голубой символ (кружок), означающий, что пользователь любит кино с юмором.

После определения своей группы пользователь может общаться с новыми друзьями в чате и находить их по геолокации для встречи офлайн. Скачать приложение можно в магазинах Google Play Market и App Store. А чтобы идентифицировать нового друга в реальной жизни, прямо в приложении есть возможность приобрести мерч с нужным сочетанием цветов в онлайн-магазине с доставкой и носить аксессуар на рюкзаке или одежде.

«Мы решили вернуться к основной идее социальных сетей, чтобы люди могли найти друзей и единомышленников и общаться с ними офлайн», — говорит сооснователь «COMMOK».

О значении логотипа бренда «COMMOK» Алексей Белов говорит, что символика перевёрнутого знака вопроса олицетворяет дух бунтарской молодости, который всегда идёт вразрез с общественным мнением.

В 2020 году, после запуска первой версии приложения «COMMOK», команда столкнулась с проблемами производства фирменного мерча из-за пандемии. В период карантина закрыли границы с Китаем и стало невозможно наладить торговую логистику. Тогда компания решила выпускать продукцию на одной из московских фабрик.

Основная целевая аудитория мобильного приложения — подростки и молодёжь в возрасте от 14 до 23 лет. Для популяризации своего продукта компания активно сотрудничает с Федеральным агентством по делам молодёжи (Росмолодёжь), а также привлекает амбассадоров бренда. Ребята участвуют в мозговых штурмах вместе с разработчиками и представляют организацию на презентациях на разных площадках (школы, колледжи и университеты).

В 2023 году команда «COMMOK» провела презентации мобильного приложения в учебных заведениях Нижнего Тагила: в лицее № 39 и школе № 100, в торгово-экономическом и строительном колледжах. Кроме того, ребята организовали event-мероприятия по продвижению своего мерча, объединив любителей самокатов на одной площадке. В 2024 году руководители проекта планируют большой тур с презентациями по образовательным учреждениям Свердловской области. На данный момент приложение скачали 3195 человек, 252 активно им пользуются. Средняя длина сессии — 1 минута 32 секунды. По словам Алексея, продолжительность сессии более 1 минуты считается отличным результатом в подобных приложениях.

Сейчас команда «COMMOK» готовится к масштабному обновлению своего продукта, которое намечено на весну. Разработчики обновят интерфейс, улучшат условия интуитивного пользования приложением и проведут нагрузочное тестирование сервера. Для прогрева аудитории разработчики, менеджеры и амбассадоры планируют выступить в Нижнем Тагиле партнёрами организаторов фестиваля уличной культуры «Уличная классика», который уже несколько лет проходит в разных городах страны. На мероприятии у каждого появится возможность познакомиться с продуктом и найти новых друзей офлайн.

Сейчас приложение действует только на территории Свердловской области, но постепенно оно выйдет за пределы региона. По словам Алексея, подключение городов будет поэтапным и к лету приложение должно стать доступным уже в десяти российских городах-миллионниках. Такой подход может обеспечить хороший поток рекламодателей: так как площадка состоит из микросообществ, реклама будет транслироваться на нужную целевую аудиторию.

«Например, если это сообщество “Сноуборд”, а я производитель экипировки для сноубордистов, то это хорошая возможность коснуться клиента и сделать его реальным покупателем», — говорит Алексей.

Он отмечает, что рекламный кабинет «COMMOK» снабжён удобным интерфейсом и позволяет настроить максимально эффективный таргет для бизнеса.

Агентство новостей «Между строк» и Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) решили помочь компаниям региона, которые занимаются IT-технологиями. Поэтому мы продолжаем специальный медиапроект «PRO бизнес». С его помощью предприниматели смогут рассказать большой аудитории о своих компаниях, создаваемых ими продуктах и услугах в сфере IT и привлечь новых клиентов. Проект реализуется в соответствии с задачами национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

Участниками спецпроекта могут стать юрлица и предприниматели, зарегистрированные как ИП. Свои заявки присылайте на почту probusiness@mstrok.ru. В письме в свободной форме коротко расскажите о вашей компании: как долго работаете на рынке IT, наиболее интересные реализованные проекты, в чём ваши конкурентные преимущества. Также вы можете прикрепить фото и видео.

Вместе с представителями СОФПП редакция АН «Между строк» выберет самые интересные истории и сделает большие репортажи, которые мы опубликуем в специальном разделе «PRO бизнес IT».