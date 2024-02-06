Что я делаю не так, или Основные ошибки при изучении английского

Новички и уже опытные пользователи, изучающие иностранные языки, сталкиваются с определёнными трудностями и проблемами.

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Процесс обучения продвигается долго, нудно и с незначительным результатом. Они задают себе вопрос: «Что я делаю не так?»

Давайте выявим и рассмотрим проблемы:

1. Неоправданные и завышенные ожидания.

Изучение иностранного языка требует тщательного подхода: изучение синтаксиса, словообразования, произношения и других особенностей. Обучающийся зачастую, не вникания в вопрос, думает, что процесс продвинется быстро, что сил и способностей хватит, чтобы постигнуть азы с первого дня изучения. Хотя изучение любого иностранного языка требует полного погружения в процесс.

2. Неправильный алгоритм и последовательность.

Здесь играет роль принцип «хватаю, что вижу». Он означает, что обучающийся, не ознакомившись с основами, перескакивает или бегло усваивает материал, переходит к другому аспекту. Ввиду нехватки знаний он постоянно возвращается к предыдущему материалу, теряя нить процесса изучения.

3. Недостаточная мотивация или её отсутствие.

Обучающийся не поставил для себя цель и не ответил на вопрос «Зачем мне нужно изучать иностранный язык?». Например, студент поступает на факультет иностранных языков. Он определился, что его это цель и будущая профессия будет связана со знанием иностранного языка. Это будет основа и гарант его стабильности, будущей высокой зарплаты, профессиональных качеств.

Допустим другую ситуацию, когда студент поступает на совершенно другое направление и изучение иностранного языка будет факультативным, в принципе не нужным для его профессии. В каком случае студент будет более мотивирован к изучению иностранного языка? Ответ очевиден.

4. Повторение пройденного материала.

Типичная ошибка, которая приводит к утрате знаний ввиду особенностей психики и разума человека. Мозг с лёгкостью забывает ненужную ему информацию, откладывает её в «кладовку памяти».

5. Отсутствие практики.

Представим, что ученик окончил учебное заведение несколько лет назад и ни разу не пользовался иностранным языком, например английским. Ему встречается иностранец и задаёт вопрос на этом языке, вероятность правильного ответа и общего понимания языка будет очень мала.

6. Незнание нетипичных слов, разговорной речи.

Если рассматривать иностранный язык с точки зрения понимания и взаимодействия с другим человеком, то можно сказать, что бывает разговорный стиль, а также сленг. Представим ситуацию, что к нам обратился иностранец и задал вопрос в разговорном стиле или на сленге.

Отсутствие понимания гарантировано. Следовательно, необходимо заполнить данный пробел в знаниях. Пробел в знаниях — проблема изучения или неполного изучения языка.

Подытожим: