«Что такое молодость?» Музей искусств приглашает тагильчан поучаствовать во флешмобе, посвящённом Дню молодёжи

Нижнетагильский музей изобразительных искусств ко Дню молодёжи подготовил для горожан сетевой флешмоб. Зрителям предлагается записать короткий ролик на тему молодости, что этот период значит для жизни человека.

«В этом видео можно рассказать, как именно вы определяете молодость, с какими качествами человека, явлениями, произведениями искусства она связана? Какое значение "молодость" имеет для развития мира и т. д.? Давайте поговорим об этом вместе!» — говорится в пресс-релизе события.

Чтобы поучаствовать в конкурсе, любой желающий должен записать видео до одной минуты, указать имя и прислать на электронную почту музея artmnt_mass@mail.ru или разместить на личной странице в социальной сети «ВКонтакте» с хештегом #Молодость_это_НТМИИ. Заявки принимаются до 26 июня включительно.

Как отмечают организаторы, видеоролики не должны выходить за рамки цензуры. Все отправленные видеомонологи будут показаны 27 июня в социальных сетях музея.