Что сделал Владислав Пинаев на посту мэра Нижнего Тагила за год. Краткие итоги

Год назад 28 депутатов Нижнетагильской гордумы единогласно избрали мэром Владислава Пинаева, доверив ему управление городом на ближайшие 5 лет. К первой годовщине мы подвели краткие итоги работы мэра. О том, что удалось сделать Пинаеву и его команде в муниципальном образовании за 12 месяцев своего правления, а также об их ошибках и провалах читайте в материале АН «Между строк».

Масштабные ремонты дорог, грязная вода и проблемы со строительством моста через Тагильский пруд

Владислав Пинаев с самого начала работы мэром не стеснялся говорить о том, что возглавить Нижний Тагил ему предложил свердловский губернатор Евгений Куйвашев. И здесь ему удалось выиграть на контрасте взаимоотношений его предшественника Сергея Носова с областными властями — тот не раз провоцировал их на конфликт. Хорошие деловые отношения Пинаева с Куйвашевым и другими сотрудниками свердловского правительства позволили городу участвовать в нацпроекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги», открыть вовремя школу № 100, самую дорогую и современную в городе, построить спортзал с тёплым переходом к зданию православной гимназии, а также отремонтировать часть сетей теплоснабжения в Дзержинском районе перед началом сильных холодов.

В Нижнем Тагиле впервые за историю всего за один сезон отремонтировали сразу 21 улицу общей протяжённостью 29,7 км. На эти цели направили более полумиллиарда рублей. С улиц Жуковского, Челюскинцев и Кулибина наконец исчезла брусчатка. Насколько качественно местные дорожники сделали улицы, окончательно будет понятно только в следующем году, после таяния снега. Всего за 6 лет в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» должны привести в порядок 125 дорог общей протяжённостью 202,7 км.

«Сегодня в городе взята такая планка по ремонтам дорог, реконструкции инфраструктуры, благоустройству территорий, строительству социальных объектов, какой объективно ещё никогда не было», — говорит избранный в августе спикером НТГД Вадим Раудштейн.

Только в этом году в Нижнем Тагиле началось строительство сразу трёх детских садов на Гальянке, была достроена и открыта школа № 100 на Муринских прудах на 1200 мест. В школе 72 класса, среди которых 4 компьютерных, все они оборудованы регулирующимися партами, интерактивными досками, компьютерами и ноутбуками с современным программным обеспечением. В школе организованы 4 игровые комнаты и 2 спальни для ослабленных детей, медицинский блок с кабинетом стоматолога, 5 спортзалов, столовая на 600 мест и актовый зал на 480 зрителей.

1 сентября открыла двери после капитального ремонта школа № 72 на Тагилстрое. Там обновили спортивную площадку, в классах появились интерактивные доски и планшеты, в здании также организовали столовую и селфи-зону в стиле лофт. Во многих школах города наконец привели в порядок пожарную сигнализацию, установили видеонаблюдение, сделали ограждения.

В Тагиле доделали парк «Народный», который пользуется большой популярностью, добились реконструкции Пионерского сквера по улице Ильича и Центра семейного отдыха в ТОС «Пограничный». В 2020 году в городе приведут в порядок парк Победы, парковую зону в микрорайоне Муринские пруды и территорию в микрорайоне 9-й посёлок.

Большинство депутатов Нижнетагильской гордумы считают, что за время работы мэром Владислав Пинаев закрепил за собой звание хорошего хозяйственника.

«В этом году городская дума приняла решение признать деятельность Владислава Юрьевича удовлетворительной. Это формулировка, определённая процедурой, регламентная норма. Хотя многие депутаты при рассмотрении отчёта говорили, что если бы было можно, то они поставили бы главе отлично», — говорит Вадим Раудштейн.

Перед стартом масштабного проекта «Светлый город» жителям Нижнего Тагила и сельских территорий обещали организовать на территории муниципального образования «умное» освещение, позволяющее экономить энергоресурсы. По факту количество светоточек увеличилось, в части отдалённых территорий появились фонари, но экономические показатели работы оказались далеки от ожидаемых. Сейчас в мэрии остро стоит вопрос освещения улиц не только в вечернее, но и в ночное время. В тагильской казне хватает средств на то, чтобы фонари горели только до 00:30 и с 5:30. Из-за этого возрастает риск совершения преступлений, а также ДТП.

В числе проблемных вопросов, требующих сегодня внимания городских властей и детальной проработки, по мнению тагильских депутатов, также ремонты внутриквартальных проездов и благоустройство городских дворов. В этом году в Нижнем Тагиле привели в порядок пять дворов в рамках региональной программы «Формирование современной городской среды на территории Свердловской области на 2018–2022 годы». Часть жителей при этом жаловалась на вырубку деревьев возле домов, некачественно установленные детские площадки и отсутствие доступной среды. Были среди них и те, кто просто не мог договориться с соседями о том, что необходимо сделать во дворе в первую очередь — парковку, площадку для воркаута или красивый газон.

«Существующая программа больше направлена на благоустройство общественных, нежели дворовых территорий, — говорит Алексей Пырин. — И в этом направлении нужно думать, что делать. Если сравнивать с Новокузнецком, то здесь дворы в гораздо лучшем состоянии, чем в Тагиле. В других городах тоже как-то удаётся это делать, можно посмотреть на их опыт и источники финансирования».

Со строительством моста через Тагильский пруд пока не всё гладко. Сначала на электронный конкурс по возведению новой транспортной артерии не заявилась ни одна компания. Позже «Уралстроймонтаж» подал жалобу в Управление Федеральной антимонопольной службы на то, что МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» организовало закупку, которая «содержит требования, нарушающие конкуренцию, а также общие положения Гражданского кодекса». В то же время возникли сложности с выкупом земельных участков, где ожидается стройка моста. Чиновники и владельцы участков не смогли с первого раза договориться о цене и обратились в суд.

Но если строительства моста через Тагильский пруд жители могут подождать ещё несколько лет, то с чистой водой вопрос затягивать нельзя. В мэрии планировали решить неблагоприятную экологическую ситуацию при помощи заключения концессионного соглашения по модернизации водоочистных сооружений Черноисточинского и Верхне-Выйского прудов за 6,8 млрд рублей. Однако на концессию не заявилась ни одна компания-инвестор. Сейчас чиновники работают над тем, чтобы заявиться в программу «Чистая вода» для получения федерального финансирования на спасение системы водоснабжения.

В 2019 году в России стартовала мусорная реформа, из-за которой жители увидели значительное повышение сумм за обращение с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) в платёжках. За инициативу федеральных властей досталось местным чиновникам: в Нижнем Тагиле активисты проводили митинги и пикеты с протестом против новой системы, но переломить ход реформы до сих пор не удалось.

Нехватка профессиональных кадров

За год Владислав Пинаев избавился почти от всех чиновников, которые работали вместе с его предшественником Сергеем Носовым. Должность замглавы удалось сохранить лишь одному человеку — Валерию Сурову, который курирует социальный блок и работает в администрации ещё с 2005 года.

Пинаев вернул в мэрию уволенных при Носове Алексея Бурдилова (стал его замом по финансово-экономической политике вместо Евгении Черемных) и Марину Михайлову (она снова руководит управлением муниципального имущества). Первым замом главы стал экс-депутат гордумы Вячеслав Горячкин, попавший в опалу к бывшему мэру за поддержку жителей Рудника им. III Интернационала, выступивших против строительства вблизи своих домов полигона ТБО и мусоросортировочного комплекса дочерней корпорацией «Ростеха».

Со скандалом из мэрии Нижнего Тагила «вылетели» начальник управления архитектуры и градостроительства Константин Никкель (уволен в связи с утратой доверия), руководитель аппарата администрации Андрей Ленда, замглавы по горхозяйству и строительству Владимир Юрченко. Неудачными оказались также назначения Людмилы Варакиной на пост директора МАУ «Тагил-ТВ», Дмитрия Шамина руководителем Службы заказчика горхозяйства.

Покинули свои муниципальные должности начальники управлений образования и физкультуры и спорта Игорь Юрлов и Дмитрий Язовских, директор Центра развития туризма Евгений Нагорный, отвечающая за инвестиционное развитие Каринэ Геворгян, глава МУП «Тагилгражданпроект» Сергей Бобрецов, директор Центра обслуживания зданий и помещений Андрей Обельчак и глава МУП «Тагилдорстрой» Дмитрий Халтурин.

Место пресс-секретаря мэрии Галины Кобяк заняла Алла Жернакова, ранее работавшая телеведущей на МАУ «Тагил-ТВ».

Во время масштабных перестановок в очередной раз обнажилась проблема отсутствия кадрового резерва для государственной и муниципальной службы в Нижнем Тагиле. Часть чиновников оказалось просто некем заменить. На место Ленды, например, был приглашён руководитель управления образования из Верхотурья Алексей Храмцов.

«Команду нужно развивать всё время, вкладываться в неё, от этого очень многое зависит, — отмечает экс-спикер НТГД Алексей Пырин, который сейчас возглавляет управление по персоналу на ЗСМК ЕВРАЗ. — Одному вытянуть всё невозможно, это точно. Много членов команды поменялось, где-то не хватает компетенций, нужно, чтобы они посмотрели, как другие специалисты работают в других городах, может быть. Конечно, в идеале свои люди должны работать, потому что они знают Тагил, но, когда не хватает специалистов, нужно уже привлекать и из других городов, почему бы и нет. Может, кому-то внутри своего города некуда расти, а здесь он сможет развиваться дальше, сделать карьеру, нужно правильно мотивировать на переезд».

Рекордный бюджет и тотальная экономия

В 2019 году доходная часть бюджета Нижнего Тагила выросла до 13,74 млрд рублей, расходная — до рекордных по сравнению с прошлыми периодами 14,18 млрд рублей. В мэрии решили не раздувать доходы бюджета при помощи необоснованных источников, в том числе завышенных планов по продаже и сдаче в аренду муниципального имущества, и перешли на режим тотальной экономии. Владислав Пинаев не раз грозил подчинённым увольнением за неэффективное использование бюджетных средств. Начальникам управлений и отделов администрации сначала было поручено сделать всё возможное, чтобы минимизировать кредиторскую задолженность. Это должно помочь чиновникам избежать возможных проблем с дефицитом бюджета к концу года и выполнить все обязательства, в том числе по финансированию социально значимых расходов (коммунальные услуги, питание в школах и детских садах, медикаменты). Однако риск неисполнения некоторых планов, по словам председателя Счётной палаты города Валерия Платунова, сейчас всё равно остаётся.

На последнем перед летними каникулами заседании думы депутаты удовлетворительно оценили работу мэра Владислава Пинаева. Алексей Пырин, который покинул пост спикера Нижнетагильской гордумы в августе из-за перехода на работу на Западно-Сибирский металлургический комбинат ЕВРАЗа в Новокузнецке, оценил работу мэра на 8-9 баллов из 10.