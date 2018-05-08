Что можно купить за 1 рубль? Акция для предпринимателей!

08.05.2018 09:31
Кто владеет информацией — тот владеет миром, а кто обладает круглосуточным доступом к средствам на своем расчетном счете в любой точке мира — тот владелец корпоративной картой VISA Business от Банка «НЕЙВА». Теперь у корпоративных клиентов Банка «НЕЙВА» есть отличная возможность оформить карту для бизнеса всего за 1 рубль.
Итак, карта для бизнеса за 1 рубль сочетает в себе:
- бесплатное внесение средств на счет любой суммы без ограничений в банкоматах и кассах Банка «НЕЙВА»;
- бесплатное пополнение счета до 100 тыс. руб/мес. в тысячах банкоматов партнеров по всей России;
- снятие наличных в банкоматах и кассах любых банков РФ без дополнительных комиссий сторонних банков;
- контроль всех операций по карте в режиме online — бесплатное sms-информирование;
- возможность бесплатно совершать покупки в торговых точках как на территории РФ, так и за рубежом;
- доставка карты в любую точку страны.
Подать заявку на корпоративную карту за 1 рубль можно через систему удаленного доступа « Банк-Директ», либо оставить на сайте Банка.
Подробности Акции можно узнать на сайте или по телефону круглосуточной клиентской поддержки 8−800−7000−213.
Банк «НЕЙВА»: ничего лишнего!
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