Что известно о взрыве газа в Нижнем Тагиле в пятиэтажке на Сибирской, 81 на данный момент

Число пострадавших после взрыва в Нижнем Тагиле выросло до семи, среди них пятеро детей, сообщил глава города Владислав Пинаев. Под завалами обрушевшейся пятиэтажки найден живой ребенок. По последним данным, ещё двух человек обнаружили под завалами спасатели. Сейчас разбирают конструкции, чтобы до них добраться. Количество стянутой к месту ЧП спецтехники перевалило за 20 единиц.

Открыта горячая линия - 8 (3435) 33-18-55 по вопросам обрушения части дома №81 по ул. Сибирской в Нижнем Тагиле. С 12:30 на территории Дзержинского района введен режим чрезвычайной ситуации. Временный пункт размещения организован в гостинице «Спортивная-1», в резерве - «Спортивная-2».

Техническое обслуживание газового оборудования в доме в Нижнем Тагиле, где обрушились подъезды, проводилось 26 июня, сообщили в сервисной компании.

Три человека числятся пропавшими без вести после взрыва в доме на Сибирской, 81, в Нижнем Тагиле, сообщили в экстренных службах.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин дал поручение криминалистам Главного управления криминалистики и экспертам СК России оказать помощь в расследовании обстоятельств взрыва в пятиэтажке в Нижнем Тагиле.